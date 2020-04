Delitzsch

Unbekannte Täter sind am Wochenende in der Ludwig-Jahn-Straße in Delitzsch in eine Physiotherapie und in eine Zahnarztpraxis eingedrungen. Wie die Polizei berichtete, hatte eine Physiotherapie-Mitarbeiterin bemerkt, dass die Eingangstür des Ärztehauses offenstand und Beschädigungen aufwies. Auch in der 6. Etage, in der sich die Räumlichkeiten der Praxis befinden, fand sie die Eingangstür offenstehend vor. Sie alarmierte daraufhin die Polizei. Wie sich herausstellte, hatten Einbrecher alles durchsucht und Schränke gewaltsam geöffnet. Es wurde Bargeld in niedriger zweistelliger Höhe entwendet.

Geldkassette gestohlen

Die Beamten stellten zudem fest, dass auch in der 5. Etage in eine Zahnarztpraxis eingebrochen wurde. Auch hier wurden aus einer Sparbüchse einige Euro und eine kleine Geldkassette mit einem niedrigen zweistelligen Betrag gestohlen.

Die Höhe des Sachschadens wurde auf eine mittlere dreistellige Summe geschätzt.

