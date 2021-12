Delitzsch: Entsteht Bauland auf dem Areal Froschteich?

Delitzsch

Diesmal gelingt es vielleicht und eines der letzten sehr verwilderten Grundstücke in Delitzsch steht vor einer Neuausrichtung. Wird das Grundstück „Am Froschteich 2“ ein neues Areal für Eigenheime?

Die Stadt Delitzsch hatte das Grundstück in der alten Ortslage Schenkenberg-Kertitz in diesem Herbst bis Frist zum 1. Dezember zum Verkauf ausgeschrieben. Den Verkauf hatte die Stadt, die Eigentümerin des Areals ist, schon länger im Blick und in der Vergangenheit war immer wieder Thema, sich vom verwilderten Areal zu trennen. Doch in der Vergangenheit hatte ein Bewerber zum Beispiel sein Angebot wieder zurückgezogen.

Areal stark verwildert

Nun sind auf die jüngste Ausschreibung drei Angebote eingegangen. Diese sind natürlich erstmal zu prüfen. Die Stadt Delitzsch bestand bei den aktuellen Angebotseinreichungen auf Vorlage eines Bau- und Nutzungskonzeptes. Immerhin ist das Areal insgesamt kein leichtes Unterfangen. Das rund 1700 Quadratmeter große Grundstück ist zum Teil mit einem nicht sanierungswürdigen Wohnhaus mit Schuppen bebaut und sehr stark verwildert.

Zum Grundstück führt eine schmale unbefestigte Zufahrtsstraße, für deren Befestigung der Erwerbende selbst sorgen muss. Wasser-, Strom-und Abwasseranschlüsse sind vorhanden. Die Bebauung und das Grundstück sind nahezu komplett zugewachsen und nur teilweise erreichbar. Für das Gebäude und die Nebenanlagen ist eine Sanierung nach Einschätzung eines Sachverständigen wirtschaftlich nicht darstellbar, so die Verwaltung.

Bebauung möglich

Aber das Gelände befindet sich am südlichen Rand des Bebauungsplans „Wohnanlage Kertitz-Kleinwölkau“ und es kann Bauland werden, aber auch nicht störendes Gewerbe wäre theoretisch machbar. Die Stadt Delitzsch ist nicht verpflichtet, sich für eines der eingereichten Gebote zu entscheiden. Es handelt sich nicht um ein förmliches Bieterverfahren.

Von Christine Jacob