Delitzsch: Erneuter Brand in der Bitterfelder Straße

In Delitzsch ist es am Mittwochabend erneut zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Der Brand war an derselben Adresse wie am Samstag ausgebrochen. Auch dieses Mal wurden an der Bitterfelder Straße 36 dabei Personen verletzt. Quelle: Feuerwehr