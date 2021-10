Delitzsch: Ex-Konsum wird neue Zentrale der Heizungs- und Sanitärfirma Naber

Delitzsch

„Wir haben dann lange Zeit nichts mehr gehört“, sagt Elke Naber. Als die Delitzscher Heizungs- und Sanitärfirma Naber davon erfahren hat, dass die Konsum-Filiale in der Halleschen Straße schließen wird, habe sie ihr Interesse für den Kauf bekundet. Erst nach mehrmaliger Nachfrage, auch über die Delitzscher Wirtschaftsförderung, haben Nabers dann den Zuschlag für die Immobilie erhalten, erzählt die 61-Jährige.

Der Bauantrag wurde gestellt

Seit der Gründung im Jahr 1998 ist der Betrieb im Privathaus der Nabers untergebracht. Das soll sich in Zukunft ändern und die Sanitärfirma in der Halleschen Straße von der Hausnummer 45 in die 55 ziehen. Auch mit Blick darauf: „Wenn wir mal in Rente gehen“, sagt Naber. Wann der Umzug stattfinden soll, weiß Elke Naber noch nicht. „Wir haben da alle Zeit der Welt“, sagt sie.

Der Ex-Konsum soll zunächst umgebaut werden. Die Schaufenster sollen verkleinert, der Putz und die Innenausstattung erneuert werden. In den vorderen Bereich will das Heizungsunternehmen den Bürobereich einrichten, in den hinteren Teil die Werkstatt. Aktuell läuft der Bauantrag.

„Wir lieben alte Häuser“, sagt Elke Naber. Sie sei nicht dafür, Gebäude wie den ehemaligen Lebensmittelmarkt abzureißen, die das Stadtbild prägen. Auch die aktuelle Adresse sei komplett selbst saniert worden. Doch nun wird alles zu klein für die fünf Mitarbeiter.

Konsum-Filiale ist seit April geschlossen

Die Konsum-Filiale hatte Mitte April dieses Jahres ihre Türen zum letzten Mal geöffnet. Bereits im Sommer 2020 sollte sie schließen, weil die Umsätze nicht mehr ausreichend waren. Als im ersten Corona-Lockdown die Zahlen wieder stiegen und mehr Menschen auf die Nahversorgung durch den Konsum setzten, bekam der Laden eine Schonfrist beziehungsweise wurde bis in den Spätherbst auf den Prüfstand gestellt.

Eine „Helfen Sie uns zu bleiben!“-Aktion hatte daraufhin zwar zeitweise zu einem Anstieg der Umsätze geführt, doch diese konnten nicht über einen längeren Zeitraum ausreichend stabilisiert werden, um den Markt kostendeckend zu betreiben. Nun hat das Gebäude eine Zukunft.

Von Mathias Schönknecht