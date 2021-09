Delitzsch: Familie Schmid für selbstloses Engagement gewürdigt

Delitzsch

Die Stadtkirche zu Delitzsch ist geöffnet. In der ersten Reihe sitzt Kathleen Schmid. Rechts neben ihr der Ehemann und die Tochter und auf der linken Seite Roland Härting, ein Freund der Familie. Sie sind wie viele andere einer Einladung des Lions Club Delitzsch zu einem Konzertabend gefolgt. Auch als Jörg Topfstedt das Orgelspiel beginnt und das Präludium in C-Dur von Johann Christoph Kellner ertönt, ahnt die junge Frau noch nicht, dass sie gleich im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen wird. Ebenfalls ist am Abend der Lions Hilfe e.V. vor Ort, Vorsitzender Mathias Plath begrüßt die Gäste bevor Ralf Krippner das Anliegen des Abends deutlich macht. Dabei wirbt er für Toleranz, Respekt und für ein vernünftiges Miteinander. „Nicht jedem geht es so gut wie uns“. Und genau das war der Tenor der Feierstunde. Die Verleihung des Günther-Franke-Preises war der Höhepunkt des Abends. Seit vier Jahren wird dieser Preis an Personen, Vereine und Organisationen für besonderes soziales Engagement übergeben.

Lions-Preis: Stephan Pecusa nimmt den Scheck dankbar entgegen. Übergeben wurde die Spende von den Lions Ralf Krippner (l.) und André PLaner Quelle: Anke Herold

Nach einem sehr hörenswerten Kammerkonzert durch das Streichquartett „COLIANIS“ verliest die Landtagsabgeordnete Christiane Schenderlein die Laudatio. Als in der Rede die Geschichte um Roland Härting und die Chance, ein neues Leben zu bekommen, als er die zukünftige Preisträgerin kennenlernt (wir berichteten), angesprochen wird, wird der jungen Frau bewusst, dass sie es ist, die in diesen Stunden für ihr großes selbstloses und soziales Engelamt geehrt werden soll.

Das Streichquartett COLIANIS sorgt für den würdigen Rahmen Quelle: Anke Herold

Sichtlich gerührt und sehr überrascht nimmt die Familie, zu der inzwischen auch Roland Härting gehört, den Scheck, den Blumenstrauß und den Preis, der mit 1000 Euro dotiert ist, entgegen. Im Anschluss wird gemeinsam an der Schlosswache noch auf die Verleihung angestoßen. Noch immer ist die Familie gerührt. Roland Härting ist dabei und auch ihm ist die Freude anzusehen. „Wir werden im nächsten Jahr einige Tage Urlaub miteinander verbringen“, erklärt Kathleen Schmid, Roland Härting nickt zustimmend.

Am Abend wird eine weitere Spende übergeben. Pfarrer Stephan Pecusa nimmt einen 2000-Euro-Scheck entgegen. In der Kirche ist eine Heizung geplant, sodass das Gotteshaus auch im Winter genutzt werden kann.

