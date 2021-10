Delitzsch: Feierliche Jugendweihe für über 90 Schüler

Delitzsch

Bewegend und mit Gänsehautfeeling – so oder ähnlich muss es sich wohl für die meisten Eltern und Großeltern am Samstag im Delitzscher Bürgerhaus angefühlt haben, als am Vormittag 47 und am Nachmittag noch einmal 44 junge Leute in einer Zweierreihe festlich gekleidet den Saal betraten. Die 91 Schüler des Ehrenberg-Gymnasiums stehen nun an der Schwelle zum Erwachsenwerden. Das bedeutet für sie auch, den Mut und das Selbstvertrauen aufzubringen, um ihren Platz im Leben zu finden.

Würdiger Rahmen für die Jugendweihe

Das Soziokulturelle Zentrum „Mittendrin” Delitzsch begleitet bereits seit sechs Jahren die Jugendweihen in der Loberstadt und hat mit diesen Veranstaltungen immer für einen sehr würdigen Rahmen gesorgt, um die Jugendlichen in den Kreis der Erwachsenen aufzunehmen, so auch am Samstag. Unterstützt wurden sie dabei wieder von den Nordlichtern, die mit Gesang, Tanz und Ballettstücken den Festakt kulturell umrahmten.

Aufmerksam verfolgte das Publikum das kunstvolle Programm. Die Festrede hielt Heiko Wittig als stellvertretender Vorstandsvorsitzender des SKZ Delitzsch. In seinen Worten brachte er es auf den Punkt: „Was auch immer im Leben auf euch zukommen wird, am Ende müsst ihr selbst entscheiden, was für euch der richtige Weg sein soll. Kein Navi der Welt wird euch den Weg durch euer Leben ansagen.“ Weiter erklärte er: „Nutzt die verbleibende Schulzeit, um euch möglichst viel Wissen anzueignen, denn das Wissen ist der größte Schatz auf der Welt, den man besitzen kann“.

Buch und eine Blume zur Erinnerung

Zum Höhepunkt der Veranstaltung schritten die jungen Leute hinauf auf die Bühne. Dort übergaben Christiane Metko-Mertens, Natalie Wolf und Heiko Wittig jedem ein Buch und eine Blume zur Erinnerung an diesen Tag. Aufgerufen wurden sie von den beiden Moderatorinnen Celine Winkler und Anna-Lena Drescher, die sehr sympathisch durch die Feierstunde führten. Im Publikum saßen ebenfalls die Lehrerinnen der 9. Klassenstufe des Ehrenberg-Gymnasiums. Stolz schauten sie zu, denn auch sie haben einen Anteil daran, dass aus den Kindern Erwachsene und damit Zukunftsgestalter werden.

Dank der Schüler

Am Ende der Feierstunde bedankten sich die Schüler Luise Falland und Noah Brabandt bei allen, die sie auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden begleiten, für die Liebe und Zuwendung, die sie dabei erfahren haben. „Mit Spannung und Geduld haben wir den Tag heute erwartet. Zu den Kindern gehören wir nicht mehr, aber das Erwachsenwerden müssen wir erst noch lernen“, machten beide am Rednerpult deutlich.

Insgesamt 190 Jugendliche der Delitzscher und Krostitzer Oberschulen sowie dem Gymnasium und den Förderschulen konnten in diesem Jahr in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen werden.

Von Anke Herold