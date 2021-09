Delitzsch: Festnahme nach Brand im Mehrfamilienhaus

Delitzsch

Die Polizei hat nach dem Brand Mittwochabend in Delitzsch einen Tatverdächtigen festgenommen, das erklärte auf LVZ-Nachfrage Polizeisprecherin Therese Leverenz. Bei dem Mann handele es sich um einen 21-Jährigen, der sich vor Ausbruch des Feuers mit in der betroffenen Wohnung aufgehalten habe, und durch die Polizei gestellt wurde. Er ist zunächst vorläufig festgenommen, im Laufe des Tages soll weiter entschieden werden.

Ein Mann wurde verletzt

Betroffen war das Mehrfamilienhaus Bitterfelder Straße 36, wo es bereits am Samstag gebrannt hatte. Am Mittwoch ist das Feuer gegen 20.20 Uhr in einer der Wohnungen im ersten Stockwerk ausgebrochen. Die Feuerwehr Delitzsch war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort und brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Ein Mann wurde verletzt, laut Polizei ist er mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden.

„Langsam kriegt man Angst“

Ansonsten mussten die Anwohner das Haus dieses Mal nur kurz verlassen. Die Straße war zeitweise gesperrt.

In Delitzsch ist es am Mittwochabend erneut zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Der Brand war an derselben Adresse wie am Samstag ausgebrochen. Quelle: Heike Liesaus

„So langsam kriegt man Angst“, sagte eine ältere Anwohnerin Mittwochabend. Passanten äußerten: „Schon wieder dasselbe Haus. Wer ist das nur?“ Am Samstag hatte es im Keller des Gebäudes gebrannt. Der Rauch war durchs Treppenhaus gezogen. Die Mieterinnen und Mieter waren von der Feuerwehr aus ihren Wohnungen evakuiert worden, konnten aber ebenfalls am selben Abend wieder zurück in ihre Räume. „Jetzt war gerade mit der Reinigung im Treppenhaus begonnen worden“, so eine junge Mieterin Mittwochabend.

Brandursachenermittler ist vor Ort

Der Sachschaden für den erneuten Brand sei noch nicht ermittelt, so Leverenz. Am Donnerstag ist ein Brandursachenermittler vor Ort. Die Kriminalpolizei ermittelt wiederum wegen schwerer Brandstiftung. Ein Zusammenhang zum Feuer vom Wochenende werde geprüft, bestätigte die Polizeisprecherin.

Am Samstag war gegen 19.40 Uhr dicker Rauch aus dem Keller ins Treppenhaus gezogen. Die Feuerwehr brachte Mieter und Mieterinnen in Sicherheit. Acht Menschen wurden wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt, mussten aber nicht ins Krankenhaus. Im Keller des Mehrfamilienhauses waren mehrere Gegenstände angezündet worden. Noch am Samstag war ein 20-Jähriger vor Ort in den Fokus der Ermittler gekommen. Der Mann steht laut Polizei im Verdacht, in der jüngeren Vergangenheit mehrere kleinere Müllbrände verursacht zu haben. Bisher werde keine konkrete Person als Beschuldigter geführt, es würden jedoch Personen aus dem Umfeld geprüft, hieß es von der Polizei zu Wochenbeginn.

