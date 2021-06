Delitzsch: Festplatz-Jugend stellt Forderungen

Delitzsch

Höhepunkt war der Flaschenwurf auf ein Polizeiauto am vergangenen Wochenende. Doch schon letztes Jahr sind die Jugendlichen, die am Delitzscher Festplatz nahe des Tiergartens ihre Freizeit verbringen, immer wieder in die Kritik geraten. Wie soll es weitergehen?

Es geht um Vorwürfe wie Lärmbelästigung und Vermüllung. Nach einem ihrer Wochenenden dort bleibt eine große Menge Müll zurück. Von bis zu zehn Müllsäcken, die von zwei bis drei Leuten in bis zu vier Stunden andauernder Arbeit jeden Montag gesammelt werden müssen, spricht das DRK Delitzsch, das den Platz bewirtschaftet. Aus den angrenzenden Kleingärten gibt es immer wieder Beschwerden über das Verhalten der Teenager.

Der Festplatz am Tiergarten ist nach den Treffen regelmäßig voller Müll. Quelle: privat

Das Jugendparlament Delitzsch hatte über Aufrufe in sozialen Medien das Gespräch mit den Festplatz-Jugendlichen gesucht. Und die folgten der Einladung am Donnerstagabend ins Bürgerhaus – etwa 20 Jugendliche kamen. Um der Mülldiskussion ein Ende zu bereiten, forderten die Jugendlichen, dass es am Festplatz wieder Mülleimer und gerne auch einen Glascontainer geben soll. Die Mülleimer waren abgebaut worden, weil es immer wieder Vandalismus an ihnen gab. Aber auch Müll aus den umliegenden Kleingärten sei immer wieder illegal dort entsorgt worden, erklärte die Stadtverwaltung bereits.

Situation soll sich bessern

Die Jugendlichen wünschen sich zudem eine Überdachung, um bei Regen geschützt zu sein. Das Jugendparlament sicherte zu, sich vor allem des Müllthemas anzunehmen und das Gespräch mit der Stadtverwaltung zu suchen. Demnächst gibt es einen Termin mit dem Oberbürgermeister. Zudem wollen Parlament und Jugendliche in Kontakt miteinander bleiben. Ziel ist es, die Situation für alle Beteiligten zu verbessern, Beschwerden zu vermeiden und miteinander statt übereinander zu reden.

In der Spitze versammeln sich rund 100 Jugendliche auf dem Festplatz. Ihr Ansinnen ist es, ohne Einmischung und Aufsicht von Erwachsenen einfach mal ungestört „abhängen“ zu können, wie es ein paar der Teenager im Gespräch mit der LVZ vermitteln. Es seien Einzelne, die durch Dinge wie den Flaschenwurf aufs Polizeiauto alle anderen mit in Verruf bringen. Die Jugendlichen wollen ausdrücklich nicht alle über einen Kamm geschoren werden.

Von Christine Jacob