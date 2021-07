Delitzsch: Feuerwehren feiern ihren Kreisverband

Hohenprießnitz

Zweimal musste die Feier wegen Corona verlegt werden. Nun konnte sie stattfinden, wenn auch nicht so, wie der Kreisfeuerwehrverband Delitzsch (KFV) sein 30-jähriges Gründungsjubiläum eigentlich feiern wollte. Und so gab es die Festveranstaltung im Festsaal auf Schloss Hohenprießnitz – klein aber dennoch angemessen. Passend zum Anlass waren 30 Leute da. Ralf Osthoff, stellvertretender Vorsitzender, blickte auf große Ereignisse und Persönlichkeiten seit der Gründung zurück. Neben vielen Impulsen, die der KFV in den letzten drei Jahrzehnten in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt erreicht hat, hob Osthoff „die Wichtigkeit der zeitnahen Ausbildungen der Führungskräfte in der Landes- und Katastrophenschutzschule in Nardt hervor.“ Hierbei bedankte er sich bei Landrat Kai Emanuel für seine tatkräftige Unterstützung. Wie berichtet, hatte der Verband vor einigen Wochen einen offenen Brief an Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) geschrieben und hinsichtlich der fehlenden Lehrgänge für Führungskräfte Alarm geschlagen.

Noch ein Jubiläum konnte gefeiert werden – die 30-jährige Partnerschaft mit dem Kreisfeuerwehrverband Schwäbisch Hall. Vorstand Alfred Fetzer lobte die enge Beziehung. Als kleines Geschenk überreichte er einen Artikel vom ersten Treffen und somit der partnerschaftlichen Grundsteinlegung zwischen beiden.

Bevölkerung kann sich auf die Wehren verlassen

Im Namen des Verbandsvorsitzenden des Landesfeuerwehrverbandes bedankte sich Georg Seitz für die Anstrengungen, die die Feuerwehrleute geleistet haben. „Die lokalen Wehren haben gezeigt, dass sie jede Gefahr gewissenhaft angehen und meistern können. Auch unter Corona stellten sie ihre Dienste und Einsätze sicher, so dass die Bevölkerung nie auf den gewohnten Schutz verzichten musste.“

Von LVZ