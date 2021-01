Delitzsch-Filmprojekt, Demenz-Allianz und ein Geburtstag im Lockdown

Delitzsch

Auch im Soziokulturellen Zentrum (SKZ) herrscht Besuchsverbot. Doch gibt es Leben im Haus Mittendrin, dem Mehrgenerationenhaus des SKZ. Und das nicht allein, weil die kleine Notbetreuung in der Kindertagesstätte läuft.

10. Geburtstag im Stoffwechsel

Gudrun Gatsche kann mit ihrer Nähstube Stoffwechsel dieser Tage 10. Geburtstag feiern. Diese gehört zum SKZ und ist neben dem aktuell geschlossenen Bürgertreff Amselnest zu finden. „Damals sind wir aus dem Haupthaus am Kosebruchweg ausgezogen, weil es dort zu eng wurde“, erinnert sich Gudrun Gatsche. Heute wie damals gibt es dort Änderungsservice und Kostümverleih. Nur der für den Fasching ist weggefallen. Aktuell überarbeitet sie die historische Modenschau samt der Moderationstexte.

Kontakt über Postkarten

Wie können diejenigen, die Kontakt oder Hilfe brauchen, angesprochen werden. Schon vor Weihnachten konnten Dank der WGD, der Wohnungsgesellschaft Delitzsch, Postkarten an viele ältere Mieter verschickt werden. Dieser Tage gab es eine zweite Aktion mit insgesamt 635 Karten, die bei Senioren in den Briefkästen landeten. Informiert wurde über die Hilfeangebote. Es kann sich portofrei zurückgemeldet werden. Einige haben aber auch einfach schon angerufen und sich bedankt, dass man an sie denkt.

Filmprojekt sucht Mitstreiter

„ Delitzsch in 5 Minuten“ soll in kleinen Filmen unterschiedliche Menschen und ihre Lebenswelten porträtieren. „Oft wird der Osten als Dunkeldeutschland wahrgenommen. Das macht etwas mit den Menschen. Dem sollen wir entgegenwirken“, stellt Projektleiterin Caroline Kiehl fest. Es wird an ein digitales Regionalfernsehen gedacht. Für die Produktion dieser Filme sucht das Soziokulturelle Zentrum ehrenamtlich Aktive, die Zeit und Lust haben mitzuwirken und ihre Medienkompetenz stärken möchten.

Allianz für Menschen mit Demenz

Zwei digitale Treffen der „Lokalen Allianz für Menschen mit Demenz Delitzsch“ gab es schon. Es geht dabei um Freizeit- und Präventivangebote, aber auch um Entlastungsmöglichkeiten für Familien. Es soll ein soziales Netz geknüpft werden, „welches auffängt, zuhört“ und mit dem entsprechenden Wissen hilft. Zu den Partnern gehören ehrenamtliche Alltagsbegleiter ebenso wie der Pflegedienst Haake und die Landesinitiative Demenz Sachsen. Wer sich einklinken will, ist willkommen. Ansprechpartnerin im SKZ ist Sindy Jäger unter Telefon 034202 301866.

Jugendweihe

Für die Jugendweihefeiern 2021 sind die Anmeldungen längst abgeschlos­sen. Es ist zu hoffen, dass die für Mai und Juni geplanten Feierstunden stattfinden können. Aktuell laufen die Anmeldungen für 2022 für die Kinder, die derzeit die 7. Klasse besuchen. Eltern können sich auf der Homepage des Soziokulturellen Zentrums www.mittendrin-skz.de informieren und ihr Kind anmelden.

Das Quartierbüro haben Sindy Jäger und Marion List im September eröffnet. Jetzt halten sie die Sprechstunden meist per Telefon ab. Quelle: Heike Liesaus

Quartierbüro

Das Quartierbüro im Kosebruchweg 14 berät weiterhin, aber bevorzugt telefonisch zu den bekannten Öffnungszeiten unter 0178 2555684. Unter dieser Nummer ist auch weiterhin die Vermittlung von Einkaufshilfen erreichbar.

Zukunft

„Und es gibt schon viele Ideen für die Zeit, in der kein Lockdown mehr herrscht“, erzählt Carolin Kiehl. Mit der Landeszentrale politische Bildung werden Diskussionsabende und Vorträge geplant. Eines der Themen: „ Ostdeutschland verstehen“.

Von Heike Liesaus