Delitzsch: Freibad bleibt wahrscheinlich zu

Die Saison im Freibad Delitzsch würde eigentlich in zwei Wochen starten. In Zeiten von Corona sind solche Massentreffpunkte natürlich undenkbar. Im vergangenen Sommer besuchten rund 26 000 Menschen das Elberitzbad, an guten Tagen waren es mehr als 1000 Gäste, im Schnitt aber weniger als 400 am Tag. Dieses Jahr könnte es bei null Gästen bleiben.

Warten auf Verfügungen

„Es verdichten sich die Hinweise, dass solche Freizeiteinrichtungen nicht ans Netz gehen können“, formuliert es Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos). Man müsse sich jede neue Allgemeinverfügung und jede Lockerung genau ansehen. Daher fahre die Stadtverwaltung bezüglich des Freibades auf Sicht. „Wir warten auf Hinweise“, so der OBM. In einer Zeit, in der Kitas und Schulen schon nicht komplett wieder in Betrieb gehen würden, sei es unwahrscheinlich, eine Freizeiteinrichtung wie ein Bad zu öffnen.

Nicht nur Delitzscher Saison fraglich

Nach wie vor kann es so weder ein klares Ja noch Nein zur Saison der einzigen Delitzscher Bademöglichkeit geben. Eine Öffnung zum eigentlichen Saisonstart sei auf jeden Fall nicht zu erwarten. So hat die Stadtverwaltung erstmal die geschlossenen Arbeitsverträge eingefroren. Corona als großes Hemmnis für das Badevergnügen trifft nicht nur Delitzsch: Das Bad Dübener Natursportbad mit Camp wird wegen der Corona-Pandemie nicht wie geplant am Freitag öffnen. „Frühestens Pfingsten“, hat sich Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster mit der Benennung eines konkreten Termins ebenfalls bewusst zurückgehalten. Es gibt Vorbereitungen in Düben. Das Bad soll zumindest technisch dennoch wie geplant Anfang Mai in Betrieb gehen und die Becken gefüllt werden. Das heißt auch, dass man recht zeitnah starten könnte, sollte es entsprechende Regelungen seitens des Freistaats geben.

Ausschuss schaut sich Bad an

Davon kann man in Delitzsch noch nicht sprechen. Im Mai allerdings werden sich Mitglieder des Delitzscher Stadtrates das Bad auf jeden Fall ansehen. Denn unabhängig von Corona ist und bleibt das Freibad vor allem baulich ein Sorgenkind. Aktuell würden sich wohl auch statische Probleme abzeichnen, berichtet Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos).

Alljährlich gibt es Schäden an den Becken, hier ein Eindruck von einer Begehung 2019. Quelle: Christine Jacob

Und vollkommen unabhängig von milden Wintern, zeigt sich in jedem Frühjahr wieder, dass viel Reparaturbedarf am Delitzscher Freibad besteht. Für offenkundige Schäden am Delitzscher Freibad müssen mindestens rund 90 000 Euro aufgewendet werden. Die Schäden liegen im Beckenboden des Nichtschwimmerbeckens und am Beckenrand des Schwimmerbeckens vor. Schon vergangenes Jahr mussten dort wieder Schäden an den Fliesenreihen verzeichnet werden. Auch die Wasseraufbereitungsanlage müsste überarbeitet werden. Das Areal insgesamt soll Bestandteil des erweiterten Stadtumbaugebiets Delitzsch-Ost werden.

Von Christine Jacob