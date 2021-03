Delitzsch: Frösis Feriencamp will 30. Geburtstag nachholen

Delitzsch/Priepert

Mit dem zurückliegenden Jahr sind die Macher von Frösis Feriencamp überhaupt nicht zufrieden. Zum 30. Geburtstag musste das Feriencamp, das seit 1990 nahe dem kleinen Ort Priepert im Gebiet der Mecklenburgischen Seenplatte stattfindet, ausfallen. Zum ersten Mal überhaupt. Das Coronavirus durchkreuzte die Pläne.

Noch gibt es freie Plätze

In den kommenden Sommerferien soll das Camp und die Feier zum Jubiläum nachgeholt werden, sagt Namensgeber Matthias Rößler, Spitzname Frösi. Die Vorbereitungen des zum Ferienlager gehörenden Vereins, der Camping und Wassersportfreunde und dem TSV Rackwitz laufen bereits. Auch Anmeldungen sind schon möglich.

Ab dem 24. Juli will der Verein ein 14-tägiges und ab dem 21. August ein siebentägiges Camp für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren durchführen. Zwischen den beiden Camps ist ab dem 7. August für zwei Wochen ein Durchgang für Jugendliche im Alter zwischen 13 und 17 Jahren geplant. „Noch sind Plätze frei“, sagt Rößler. Und gerade in diesen von Homeschooling geprägten Zeiten müssten die Kinder raus in die Natur. Einige Eltern seien noch zurückhaltend. Doch sollten die Camps von Seiten des Vereins nicht stattfinden können, werde die Teilnahmegebühr erstattet.

30 Jahre – 2000 Kinder und Jugendliche

Das Grundstück am Ziernsee, das etwa fünf Kilometer nordwestlich von Fürstenberg/Havel liegt, sei auch mit dem Jahr Pause in einem guten Zustand. Mehr als 2000 Kinder und Jugendliche haben ihre Sommerferien in den zurückliegenden 30 Jahren mindestens einmal in Frösis Feriencamp verbracht.

Die mittlerweile 14 Vereinsmitglieder seien an Bord geblieben und werden alles tun, damit das diesjährige Camp stattfindet, sagt Frösi.

www.froesis-feriencamp.de

