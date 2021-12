Delitzsch: Gas-Anbieter liefert nicht – Stadtwerke springen ein

Delitzsch

Vom Anbieter Gas.de kommt kein Gas mehr. Allein in Delitzsch betrifft das über 100 Kunden. Aber diese müssen weder im Kalten sitzen, noch aufs Kochen verzichten. Denn in solchen Fällen müssen Grundversorger einspringen. Für Delitzsch sind das die Stadtwerke.

Seit September steigen Gaspreise an Energiebörsen rasant. Auf Verbraucher kamen teils Erhöhungen zu. Aber auch Versorger geraten in Schieflage, zwischen Einkaufspreisen und Kundenverträgen. Gas.de sah sich aufgrund der „historisch einmaligen Preisentwicklung im Erdgasmarkt“ zum „ausdrücklichen Bedauern gezwungen“, alle Erdgaslieferverträge zu beenden.

„Bislang haben nur kleinere Versorger ihre Belieferung an Endkunden eingestellt. Jetzt hat es jedoch einen größeren getroffen. In normalen Zeiten würden sich die Stadtwerke darüber sehr freuen“, so der SWD- Geschäftsführer Robert Greb. „Allerdings können wir diese eigentlich einmalige Chance in der aktuellen Lage nicht so nutzen, wie wir es gerne tun würden. Für unsere Kunden haben wir das Gas für nächstes Jahr schon langfristig zu attraktiven Konditionen beschafft, so dass wir nur bei einer kleinen Kundengruppe die Preise erhöhen mussten. Der Großteil hat trotz der Verwerfungen am Energiemarkt auch 2022 stabile Gaspreise.“

Für die neuen Kunden, die jetzt unverschuldet in der Grundversorgung landeten, müssen dagegen zu sehr hohen Preisen Gasmengen beschafft werden. Das stelle SWD ebenso vor große Herausforderungen wie andere Stadtwerke. Zwischenzeitlich waren wegen dieser Turbulenzen schon die üblichen Gas-Tarif-Angebote von der Website verschwunden. Nun sind wieder Angebote aktiviert.

Dennoch sehen sich die Stadtwerke in einer undankbaren Rolle: „Pikant ist, dass jahrelang auf uns Grundversorger geschimpft wurde, weil unsere Tarife angeblich so teuer seien. Jetzt müssen wir reihenweise Kunden auffangen, weil teils unseriöse Discounteranbieter sie fallen gelassen haben.“ Als kommunaler Versorger müssten Stadtwerke langfristig und seriös arbeiten und auch dann für die Energieversorgung aller Kunden da sein, „wenn es am Markt ruppig wird“.

Von Heike Liesaus