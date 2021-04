Delitzsch: Geld aus geparktem Lkw gestohlen

Delitzsch

Ein Unbekannter ist am Montagmorgen, gegen 7.15 Uhr, in der Friedrich-Ebert-Straße in Delitzsch in einen geparkten Lkw eingedrungen. Wie die Polizei berichtete, entwendete der Täter die Einnahmen, die aus mehreren Geschäften eingeholt wurden, sowie persönliche Gegenstände und Dokumente des Fahrers. Der Fahrer hatte den Diebstahl bemerkt, als er zu seinem Fahrzeug zurückkam. Es entstand ein Diebstahlschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt

Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Von LVZ