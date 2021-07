Delitzsch: Genug Leute, die bei Wahl helfen

Delitzsch

Die Stadt Delitzsch kann optimistisch auf den Wahlsonntag am 26. September blicken. Es sind genug Menschen bereit, bei der Wahl zu helfen, ob nun direkt in einem Wahllokal oder in der Briefwahlauszählung.

155 Menschen auf der Liste

Derzeit sind laut Stadtverwaltung 155 Wahlhelferinnen und -helfer für die nahende Bundestagswahl berufen. Bei einer Handvoll stehe noch eine Rückmeldung aus und die Stadtverwaltung will ihrerseits nachfragen. Derzeit aber wird für den Termin keine weitere Wahlhilfe gesucht. Dennoch können sich Menschen weiterhin als Wahlhelfende bewerben, werden dann in eine Datei aufgenommen und können zum Beispiel bei den nächsten Wahlen wie der Oberbürgermeisterwahl im nächsten Jahr zum Einsatz kommen. Zudem gibt es einen Ersatzpool für den Fall, dass jemand unvorhergesehen und kurzfristig ausfällt. So sucht die Stadt grundsätzlich also immer Menschen, die sich in dem Bereich engagieren und bei Wahlen auf verschiedene Art helfen möchten.

Zur Wahlhilfe kann man nur in der Gemeinde berufen werden, in der man seinen Hauptwohnsitz hat. Um zum Einsatz kommen zu können, muss man zur entsprechenden Wahl auch wahlberechtigt sein. Die Höhe der Aufwandsentschädigung variiert je nach Funktion und Wahl derzeit zwischen 30 und 35 Euro. Man ist der politischen Neutralität verpflichtet. Darüber hinaus gilt eine Verschwiegenheitspflicht.

Von cj