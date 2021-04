Delitzsch

Passt ein Mehrfamilienhaus nicht wie geplant in die Delitzscher Mittelstraße? Dieser Ansicht sind zumindest Holger Wick und Dietmar Schmidt. Die beiden direkten Anwohner finden, der beabsichtigte Komplex mit 14 Wohneinheiten sei überdimensioniert und passe auch gestalterisch nicht in die ehemalige Eisenbahnersiedlung.

Anwohner befürchten zugeparkte Straße

Wick und Schmidt, ihnen gehören die Gebäude rechts und links der Mittelstraße 24, gehe es nicht darum, sich generell gegen das Vorhaben zu stellen. „Wir sperren uns nicht gegen einen Neubau“, sagt Wick. Ihre Bedenken richten sich vielmehr um die Auswirkungen des geplanten Vorhabens. Nach eigenen Angaben sprechen sie in dieser Hinsicht auch für viele andere Anrainer der Straße, die zentral im Delitzscher Stadtgebiet liegt.

Durch die bis zu etwa 30 neuen Bewohner, die nach der Fertigstellung in den Abschnitt der Mittelstraße ziehen, erwarten die bisherigen Anwohner beispielsweise eine zugeparkte Straße. Denn auf dem etwa 1300 Quadratmeter großen Grundstück gebe es nicht ausreichend Parkfläche, erklärt Holger Wick. Vor allem in Anbetracht, dass viele junge Familien mehrere Fahrzeuge haben und öfter Besuch erhalten, reiche die vorgesehen Abstellfläche nicht aus, nehmen die Anwohner an. Zudem widerspreche die geplante Art des Neubaus dem Charakter der Siedlung. Nach Informationen von Wick und Schmidt ist ein Bau mit Flachdach geplant. In der Siedlung finden sich aktuell aber nur Wohnhäuser mit Spitzdach.

Auf diesem etwa 1300 Quadratmeter großem Grundstück an der Mittelstraße 24 in Delitzsch soll ein Mehrfamilienhaus mit 14 Wohneinheiten errichtet werden. Quelle: Mathias Schönknecht

Bauherr und Stadtverwaltung wollen sich nicht äußern

Im Rahmen ihrer Möglichkeiten aus dem Beteiligungsverfahren haben die beiden Hauseigentümer nun Widerspruch eingelegt. Der Fall liegt aktuell bei der Landesdirektion Sachsen, die über die Einwände entscheiden muss. Bauherr ist der Delitzscher Axel Schüler, mit seinen Firmen AS-Bau und der Projektentwicklungs-GmbH Schöner Wohnen in Delitzsch (SWiD) unter anderem verantwortlich für Wohnkomplexe an der August-Fritzsche-Straße, der Eilenburger Chaussee und am Wallgraben. Schüler will sich auf LVZ-Anfrage aufgrund des laufenden Entscheidungsprozesses nicht zum Thema äußern.

Pläne für das Grundstück an der Mittelstraße, das ehemals unter anderem als Wäscheplatz genutzt wurde, gibt es bereits länger. In einem offenen Brief an Delitzschs Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) und die Stadträte und Stadträtinnen hat Dietmar Schmidt unter anderem auf seine Bedenken aufmerksam gemacht. Doch auch die Stadt will sich weder Schmidt gegenüber noch auf LVZ-Anfrage äußern. Sie teilt nur mit, dass es sich bei dem in Rede stehenden Bauvorhaben in der Mittelstraße um ein bauordnungsrechtlich genehmigtes Vorhaben handele. Wie die Stadt außerdem bestätigt, werde die bereits erteilte Baugenehmigung aktuell mittels Widerspruch angefochten.

Konflikt könnte auf höherer Ebene entschieden werden

Laut Stadt Delitzsch werden in dem aktuell laufenden Widerspruchsverfahren alle sachlichen und rechtlichen Vorbringen der Widerspruchsführer geprüft. „Sollte die Ausgangsbehörde nach nochmaliger Prüfung ihrer Entscheidung keine Abhilfe des Widerspruchs vornehmen können, wird über den Widerspruch die hierfür zuständige nächsthöhere Behörde entscheiden“, erklärt Rathaussprecher Christian Maurer verklausuliert. Aufgrund des laufenden Verwaltungsverfahren, das zugleich ein vorgerichtliches Verfahren darstellt, seien keine weiteren Auskünfte möglich.

