Delitzsch

Mit dem neuen Schuljahr im August sollte der neue Hort „Loberaue“ in Trägerschaft der Stadt im Delitzscher Norden in Betrieb gehen. So der Plan. Doch von diesem muss nun während der Bauphase abgewichen werden. Während die ersten Planungen noch vom zweiten Rettungsweg im Gebäude ausgingen, musste nun festgestellt werden, dass dieser Weg im Gebäude erhebliche statische Probleme und Mehrkosten bedeuten würde. Also wurde umgeplant. Wahrscheinlich sei daher ein Termin zu Schulbeginn nicht zu halten, so Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos).

Stadt Delitzsch hat Zwischenlösung

Es ist vorgesorgt worden: Selbst wenn der Umbau der früheren West-Schule zum Hort „Loberaue“ für 300 Kinder später als geplant fertiggestellt würde, wäre die Hortbetreuung der Schüler der Grundschule am Rosenweg gesichert, so die Stadtverwaltung. Das Landesjugendamt hat bereits sein schriftliches Einverständnis zur Zwischenlösung erteilt – die Schulkinder könnten bis einschließlich der Herbstferien ihre Grundschule als Hort-Interim nutzen, die Eltern sind informiert. „Ziel ist weiterhin, die Einrichtung mit Beginn des Schuljahres 2019/20 Mitte August in Betrieb zu nehmen“, so Bürgermeister Thorsten Schöne.

Verzögerungen auch bei Kita Regenbogen

Auch bei der Sanierung der Regenbogen-Kita ist es zu leichten Verzögerungen gekommen, dort liegt man etwa 14 Tage hinter dem Plan, was aber aufgeholt wird, wurde informiert.

Von Christine Jacob