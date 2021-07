Delitzsch: Immer wieder Ratten am Wallgraben

Delitzsch

Vor allem für den Schönwölkauer Ortsteil Badrina wird aktuell vor Ratten gewarnt und der zuständige Abwasserzweckverband Unteres Leinetal hat die Bürgerinnen und Bürger erinnert, keine Essensreste über die Toilette zu entsorgen, was die Schadnager erst anlockt. Probleme mit den Tieren gab es in jüngerer Vergangenheit auch in Delitzsch, vor allem am Wallgraben – wie steht es nun.

Auch hier wurde seitens der Kommune dazu aufgefordert, die Schadnager nicht noch anzulocken. Am Wallgraben hatte das Füttern von Enten dazu beigetragen, dass sich die Ratten pudelwohl fühlen können. Dabei ist es laut Polizeiverordnung der Stadt verboten, wilde oder verwildert lebende Tiere auf Verkehrsflächen und Anlagen zu füttern – das betrifft also auch Enten.

Aktion 2019

Vor zwei Jahren gab es zudem eine Aktion mit Bekämpfungsmitteln kontra Ratten. „Leider kann nicht angegeben werden, wie viele Ratten 2019 durch die Aufnahme der Bekämpfungsmittel verstorben sind oder ob eine Vergrämung eingetreten ist“, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Leider sei auch immer damit zu rechnen, dass es in solchen Bereichen wie dem Wallgraben zu einem offen erkennbaren Schadnagerbefall kommt. Das Ärgernis lässt sich nicht gänzlich abschaffen, sondern nur mildern. Die Zahl der Meldungen über Sichtungen von Ratten am Wallgraben sind laut Stadtangaben aber deutlich zurückgegangen. Zur Bekämpfung setzt die Stadt auf ein Unternehmen. Neuralgische Punkte werden halbjährlich kontrolliert und im Falle eines Befalls dann entsprechend behandelt.

Befall verhindern

Die Stadt Delitzsch erinnert in dem Zusammenhang daran, dass jeder durch weitere Maßnahmen einem Schadnagerbefall vorbeugen kann: Essensreste sollten nie über die Toilette oder auf dem offenen Kompost entsorgt werden, sondern in den dafür vorgesehenen, verschließbaren Abfallbehältern. Man sollte keine Nahrungsmittel oder Reste von Katzen- oder Hundenahrung offen stehen lassen. Durchschlupfmöglichkeiten in Türen und Mauern sollte man verschließen und Unrat entsorgen, um den Ratten Rückzugsmöglichkeiten zu entziehen.

Von Christine Jacob