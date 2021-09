Delitzsch: In welchen Branchen ist der Personalbedarf am größten?

Delitzsch

Die Delitzscher Ausbildungsmesse ist jedes Jahr der Höhepunkt, wenn es für junge Menschen in der Region um die Frage geht, welche Möglichkeiten sie für ihr berufliches Leben vor Ort haben – egal ob Studium oder Ausbildung. Zur 14. Ausgabe am vergangenen Wochenende präsentierten sich 100 Aussteller den etwa 1200 Besuchern. Eine Steigerung zum Vorjahr, wie das Landratsamt Nordsachsen erklärte, dass die Veranstaltung im Berufschulzentrum Delitzsch organisierte.

Zusätzlich zur Messe gab es dieses Jahr fünf weitere Tage, die „Zukunftstage Nordsachsen“, in denen es für Jugendliche aber auch Eltern, Unternehmen, Arbeitssuchende und Berufstätige um Orientierung, Ausbildung und Fachkräftesicherung ging. Germaine Schleicher ist Projektleiterin und eine der Organisatorinnen. Im Gespräch erklärt sie, wie die Woche verlaufen ist, welche Branchen aktuell nach Fachkräfte suchen und für welche Stellen sich Jugendliche interessierten.

Frau Schleicher, das diesjährige Angebot zur Berufsorientierung war recht üppig. Wie ist es zu dieser vollgepackten Woche gekommen?

Die Entscheidung ist im Sommer gefallen. In den Schulen gab es aufgrund der Coronapandemie keine Berufsberatung und keine Praktika. Gleichzeitig suchen Unternehmen dringend nach Mitarbeitern. In den Vorjahren haben wir einige Tage vor der Ausbildungsmesse in Delitzsch mit einzelnen Veranstaltungen begonnen. Nun haben wir uns überlegt, mit Partnern auch noch die Tage dazwischen zu füllen.

Wie wurde das Angebot angenommen?

Die Zukunftstage liefen sehr gut. Wir haben über 200 Unternehmen und 80 Prozent unserer Schulen erreicht. Zum Fachtag „Denken sie unlogisch“ kamen 90 Gäste. Besonders toll war das Motivationscamp für Förderschüler mit 60 Schülern aus allen Förderschulen und täglich acht Praxispartnern.

Klingt nach einem Erfolg. Kann die Berufsorientierung in den kommenden Jahren in dieser Form fortgesetzt werden?

So wird es nicht noch einmal zu stemmen sein. Vieles hat nur über den Kontakt mit den Schulen funktioniert, wodurch wir schon vorher wussten, für welche Angebote es viele Anmeldungen gibt. Es läuft gut, wenn Schulen als Akteure mit dabei sind. Theoretisch muss die Verbindung zur Zielgruppe noch stärker sein. Bei den gut 1300 Besuchern der Ausbildungsmesse in Delitzsch, die die Woche abgeschlossen hat, liegen wir über unseren Erwartungen.

Wurde über die Woche hinweg klar, in welchen Branchen aktuell besonders Leute gesucht werden?

In der Logistik gibt es eine besonders große Personalnot. Generell sind das alle Unternehmen, die rund um den Flughafen angesiedelt sind. Aber auch in den Bau- und Pflegebereichen sowie der Gastronomie gibt es einen unverändert hohen Bedarf.

Und für welche Berufe interessieren sich die Jugendlichen?

Hohe Nachfrage gab es an den Ständen der Landes- und Bundespolizei. Mir ist auch aufgefallen, dass bei der Glesiener Haustechnik, der Heide-Handels GmbH aus Bad Düben und bei Harry-Brot aus Wiedemar viel los war.

Von Mathias Schönknecht