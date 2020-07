Delitzsch: Ist Abwassernetz gegen Starkregen gewappnet?

Delitzsch

Ausnahmezustand wegen sintflutartiger Regenfälle oder extremem Dauerregen? In der Vergangenheit war das in Delitzsch immer wieder Thema. Hat der Abwasserzweckverband Delitzsch (AZVD) genug dafür getan, dass die Stadt gewappnet ist?

Der AZVD hat sein Abwasserkonzept, den sogenannten Generalentwässerungsplan (GEP) komplett überarbeitet. Vor einem Vierteljahrhundert gab es solch einen GEP erstmals für die Stadt. Problem dabei: Konkrete Wetterdaten lagen nicht vor. Die konnten inzwischen eingearbeitet werden. Und in diese ausführlichen Berechnungen sind auch unterschiedlich starke Regenereignisse eingeflossen. Für die Innenstadt geht man dabei von einem sogenannten 5-jährigen Regen, also einem Guss mit einer statistischen Häufigkeit von 5 Jahren aus.

Anzeige

Anlagen modernisiert

Abwasser in Delitzsch Der Abwasserzweckverband unterhält ein rund 250 Kilometer langes Kanalnetz, über 50 Pumpstationen und eine hochmoderne Kläranlage. Damit wird ein nachhaltiger Wasserkreislauf garantiert. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts erfolgte die Abwasserentsorgung in Delitzsch hauptsächlich über offene Gräben, Rinnsteine, Gossen und Rinnsale bis zu den nahen Gewässern, wie Mühlgraben, Stadtgraben, Lober und Schäfergraben.

In der Folge solcher Berechnungen hat der Abwasserzweckverband seine Anlagen weiter modernisiert, saniert und umstrukturiert. Vor allem ging und geht es darum, Stauvolumen zu schaffen, so dass große Regenmengen bestmöglich in Staukanälen unterkommen statt im schlimmsten Falle zur „Flut“ zu werden. In der Erzbergerstraße hat man schon 2007 einen Staukanal und ein Speicherbecken geschaffen. Staukanäle wurden in den vergangenen Jahren auch am Gymnasium und im Delitzscher Osten, dieser war oft von Negativfolgen von Regen getroffen, geschaffen. Das nächste Projekt ist ein weiterer Staukanal in der Dübener Straße, die Umsetzung soll noch dieses Jahr erfolgen. Aber auch auf der Kläranlage selbst wurde im Zuge von Optimierungen eine Kapazität von 7000 Kubikmetern geschaffen. Gleichzeitig wurden Durchflussmengen erhöht. Übernächstes Jahr soll auch noch eine Pumpstation erneuert werden.

Weitere LVZ+ Artikel

Nicht alles vermeidbar

„Der Rückstau im Kanalnetz bleibt jetzt meist aus“, sagt Andreas Brauer, Technischer Leiter des Verbandes. Der Verband setzt zudem auf regelmäßige Reinigungen des Systems sowie TV-Befahrungen, um zu sehen, ob die Leitungen auch wirklich frei sind. Ganz klar aber können Überflutungen nie ganz ausgeschlossen werden. Das muss nicht im klassischen Sinne am AZV-Netz liegen. Einem starken Regenereignis geht nicht selten ein heftiger Sturm voraus oder mit ihm einher. So sammeln sich in den Straßeneinläufen Laub, Zweige und manch Unrat und das Abfließen wird schwer, Straßen sind gewisse Zeit überflutet. Und grundsätzlich kann auch nicht jedes krasse Regenereignis mittels Stauraumschaffung aufgefangen werden.

Bürger können mithelfen

Es seien am Ende viele kleine Maßnahmen, die das Entwässerungsnetz in Delitzsch jetzt entspannen, schildert Andreas Brauer. Damit Starkregen nicht zwangsläufig Land unter bedeutet, können die Bürger aus Sicht des Verbandes aber auch jede Menge selbst beitragen. Mit möglichst viel Natur oder geeigneten Baustoffen statt versiegelter Flächen auf Grundstücken, so dass Regen eben auch gut versickern kann. Auch wer Rückstauklappen und anderes einbaut, kann sein Haus gut schützen. Grundsätzlich sollten Bauherren auch den AZV kontaktieren und sich beraten lassen, bevor sie am Abwassersystem loslegen – auch bei Umbauten.

Von Christine Jacob