Delitzsch: Klanggewölbe öffnet wieder mit erweitertem Angebot

Das Delitzscher Klanggewölbe kann nach sechs Wochen Zwangspause wieder öffnen. „Wir haben unsere Kapazitäten etwas heruntergefahren und am vergangenem Wochenende wieder geöffnet“, sagt Volker Lauckner, der den 160-Quadratmeter großen Keller des Delitzscher Barockschlosses seit September 2019 betreibt.

Öffnung auch für Gruppen

Die Entscheidung dazu sei im gleichen Atemzug mit dem Schritt des Museums im Schloss gefallen. „Auch wir halten uns an die allgemeinen Hygienevorgaben“, sagt Lauckner. In den zurückliegenden Wochen war es ihm und seinem Team nur möglich, Einzelsitzungen abzuhalten. Mit dem kommenden Mittwochabend wird es im Klanggewölbe auch wieder die Veranstaltung „In Klängen baden“ für Gruppen geben. Die Stühle stehen schon jetzt in einem entsprechenden Abstand.

Die Abstandsregeln werden eingehalten: Das Delitzscher Klanggewölbe bietet ab dem 20. Mai wieder Gruppenveranstaltungen an. Quelle: Wolfgang Sens

„Wir sind ein wenig zur Galerie mutiert“, sagt Lauckner und lächelt. Denn mit der Wiederöffnung werden Skulpturen und Bilder der Jenaer Künstlerin Barbara Magdalena Neuhäuser ausgestellt, mit der Lauckner seit vielen Jahren befreundet ist.

Vergleichsweise geringe Verluste

Ebenfalls neu eingerichtet hat Lauckner den Nebenraum des Gewölbes. Der verstorbene Delitzscher Arzt Ralf Krämer hatte Lauckner seine üppige Bibliothek vermacht. Während der Öffnungszeiten ist diese nun zugänglich.

„Da wir ein Non-Profit-Unternehmen sind, haben wir die Zeit der Schließung gut überstanden“, sagt Lauckner, auch weil die Stadtverwaltung die Pacht stundete. Er rechnet mit einem Verlust von etwa 800 Euro. Daher wolle er auch sein bisheriges Konzept „Eintritt bei Austritt“ beibehalten. Die Höhe des Betrags könne jeder Besucher weiterhin selbst wählen.

Neu im Klanggewölbe: Skulpturen und Bilder der Jenaer Künstlerin Barbara Magdalena Neuhäuser. Quelle: Wolfgang Sens

Eine Unterstützer-Aktion bringt Lauckner dennoch auf den Weg: Wer dem Delitzscher Klanggewölbe helfen möchte, kann jetzt einen 50-Euro-Gutschein erwerben und diesen bis Jahresende einlösen.

