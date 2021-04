Delitzsch

Zieleinlauf nach Umbau-Sprint: In der Delitzscher Konsum-Filiale an der Beerendorfer Straße wurden innerhalb von acht Tagen 500 000 Euro verbaut. Am Donnerstag war Wiedereröffnung. Schwarze Wände, dunkle Regale, moderne Beleuchtung geben den Waren eine Bühne. Struktur, Kühlanlagen – alles ist neu. Auch der Trompeten-Baum, der im Hochbeet vorm Eingang den Aufbruch symbolisiert. Dirk Thärichen und Michael Faupel vom Vorstand der Konsum-Genossenschaft Leipzig schaufelten gemeinsam mit Filialleiterin Karla Bredernitz und Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) Erde an den Stamm und gossen Wasser an.

Lesen Sie auch:

Konsum Leipzig: So ändert die Pandemie das Einkaufsverhalten

Delitzsch: Letzter Tag im Konsum Hallesche Straße

Neuer Konsum öffnet im Leipziger Westwerk

Delitzscher Verbindungen

„Uns verbinden mit Delitzsch nicht allein zwei Standorte“, erklärte Dirk Thärichen dabei. Bisher waren es noch drei. Die Filiale in der Halleschen Straße ist seit Mittwoch geschlossen, aber dafür wurde in die beiden besser funktionierenden investiert.

Die Delitzscher Konsumfiliale ist umgebaut und wiedereröffnet. Dabei kam ein großes Foto von Hermann Schulze-Delitzsch an die Frischetheke. Quelle: Wolfgang Sens

Verbunden ist die Konsum-Genossenschaft mit Delitzsch auch, weil es für die Anfänge des Genossenschaftswesens steht. Das ist nun in der Filiale zu sehen: gleich außen Schwarz-Weiß-Fotos des Genossenschaftsmuseums in der Kreuzgasse, neben der Obsttheke das vom Biedermeiersofa aus der Museumsausstellung. An der Frischetheke scheint Hermann Schulze-Delitzsch persönlich das Ende der Reihe aufzuzeigen. Dort wurde ein Bild seines Berlin-Denkmals aufgezogen.

Dirk Thärichen und Michael Faupel vom Vorstand der Konsum-Genossenschaft Leipzig schaufeln gemeinsam mit Filialleiterin Karla Bredernitz und Oberbürgermeister Manfred Wilde (von links) Erde an den Stamm und gießen Wasser an. Quelle: Wolfgang Sens

Filialen mit Charakter

Die Filial-Personalisierung ist Markenzeichen der Konsumgenossenschaft Leipzig. Regionalisierung sei mittlerweile allgemeiner Trend, aber der Konsum mit seinem Sitz in der Pleißestadt sei nun mal tatsächlich regional. Es ist gewollt, dass sich die Filialen unterscheiden.

Gleich neben der Obst- und Gemüseabteilung ist nun das Wandbild mit dem Sofa aus dem Museum zu sehen. Quelle: Wolfgang Sens

„Da kann es sein, dass wir in Leipzig einen Graffiti-Künstler einbeziehen, einen Möbelbauer oder einen Lampendesigner“, erläutert Vorstand Michael Faupel die Idee dahinter. Das Genossenschafts-Museum soll auch auf andere Weise unterstützt werden: Für jeden Kunden, der bis zum Sonnabend einkauft, geht 1 Euro an die Einrichtung.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stadtteilzentrum wird gestaltet

Mit der Eröffnung des neu gestalteten Supermarktes sieht Delitzschs Oberbürgermeister Manfred Wilde zudem die Gestaltung des Stadtteilzentrums an der Kreuzung abgeschlossen. Vor nicht allzu langer Zeit standen gegenüber gleich zwei ehemalige Kaufhallen leer. Nun steht anstatt des einstigen Aisa-Marktes ein Wohn- und Geschäftshaus. Im ehemaligen Edeka ist ein Sanitätshaus eingezogen. Die Grundschule nebenan ist ebenfalls saniert und erweitert.

Von Heike Liesaus