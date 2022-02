Delitzsch

Der Förderschulcampus, der ab Herbst für 24 Millionen Euro an der Richard-Wagner-Straße in Delitzsch gebaut werden soll, wird von der Stadt und von den Schulen begrüßt. Die Förderschulen können an den aktuellen Standorten den heutigen Anforderungen nicht mehr gerecht werden. Auch Förderpädagoge Jürgen Clauß hat den LVZ-Bericht über das Projekt mit Interesse gelesen, auch er bestreitet nicht, dass die Bedingungen an beiden Schulen verbessert werden müssen. Dennoch sieht er den Campus, der insgesamt 300 Schülern Platz bieten soll, kritisch.

Lesen Sie auch:

Förderschulcampus für 24 Millionen in Delitzsch geplant

Delitzscher Förderschulen warten auf Zusammenlegung

Untersuchung : 2030 fehlen 81.000 Lehrkräfte – Gewerkschaft kritisiert Kultusminister

Inklusion an deutschen Schulen: Lehrer geben der Politik die Note 4,5

Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen fordere das inklusive Unterrichten von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf an Regelschulen, also an Grundschulen, Oberschulen und Gymnasien und nicht separat an Förderschulen, so Jürgen Clauß. „Es ist nicht in Abrede zu stellen, dass für bestimmte Arten und Grade der Behinderung eine Beschulung an einer Förderschule sinnvoll und erforderlich ist. Das gilt jedoch nicht für die Mehrzahl der behinderten Schüler, wie es heute noch der Fall ist“, so der Eilenburger, der von 2009 bis 2020 Inhaber der Studienkreise Eilenburg und Bad Düben war und noch immer in der Nachhilfe tätig ist. Sein Fazit: „Die Errichtung des Förderschulcampus in Delitzsch ist kein Fortschritt, sondern stellt sich der erfolgreichen inklusiven Beschulung behinderter Schüler in den Weg.“

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der größere Teil der für den Bau geplanten 24 Millionen Euro solle besser für den Ausbau des inklusiven Unterrichts an Regelschulen genutzt werden. „Deutschland sollte sich ein Beispiel an Ländern wie Italien, Norwegen und Island nehmen. Dort ist die Inklusionsquote wesentlich höher als bei uns und es wird gezeigt, dass Inklusion für die überwiegende Zahl der Schüler mit Behinderungen möglich ist“, schreibt Jürgen Clauß. Er verweist auf einen Artikel des Magazins Der Spiegel, der gerade Ende Dezember der Frage nachging, dass „schwierige Schüler offenbar immer öfter als geistig behindert eingestuft“ würden, und rät, genauer hinzusehen, wie viel Inklusion an Regelschulen im Landkreis aktuell läuft.

Mitarbeit an Bericht zur Lage der Behinderten

„Ich fördere zurzeit auch einen inklusiv unterrichteten Schüler, weil er aufgrund seiner Behinderung zusätzlichen Förderbedarf hat“, so Jürgen Clauß. Er ist zudem im Sozialverband VdK engagiert, arbeitet in dessen Auftrag am Bericht zur Lage der Behinderten im Freistaat Sachsen mit.

Stadt begrüßt Neubau

„Delitzsch wird durch diesen Neubau als Bildungsstandort gestärkt“, freute sich dagegen der Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) über die Pläne. „Die infrastrukturelle Einbindung eignet sich hervorragend für den Fördercampus.“ Mit dem Neubau werde eine Baulücke gegenüber des Sozial- und Beschäftigungsbetriebes geschlossen.

Von Heike Liesaus