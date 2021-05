Delitzsch: Kritik an der Kreuzung Eisenbahnstraße

Delitzsch

Die Kreuzung der Delitzscher Eisenbahnstraße zur Dübener Straße ist aktuell in der Kritik. Vor allem Eltern sorgen sich, dass ihre Kinder beim Überqueren der Kreuzung nicht sicher genug sind.

Stadträtin engagiert sich

Stadträtin Bettina Paubandt (Linke) hat sich des Themas angenommen, bringt es seit Monaten immer wieder zum Beispiel in Ausschüssen oder Stadtratssitzungen an. Immer wieder wird sie von Eltern vor allem aus dem Osten der Stadt angesprochen, dass es deren Kinder an der Kreuzung zur Dübener Straße schwer haben, über die Eisenbahnstraße zu gelangen, wenn sie von der Radunterführung hochkommen oder in sie hinein möchten. „Es muss hoffentlich nicht erst ein schlimmer Unfall passieren, bis an dieser Kreuzung etwas passiert“, hofft Bettina Paubandt.

Kein richtiger Verkehrsfluss?

Denn nicht nur dort, aber vor allem an diesem Verkehrsknoten fällt auch Erwachsenen immer wieder auf, dass es teils schwer ist, über die Eisenbahnstraße zu kommen. Das Problem scheint in der Wahrnehmung der zu Fuß Gehenden und Radfahrenden dabei vor allem zu sein, dass es ab dem Kreisverkehr am Unteren Bahnhof mehrere Ein- und Ausfahrten der Märkte gibt und so kein gleichmäßiger Verkehrsfluss für sie wahrnehmbar wird. Vom beziehungsweise auf Rossmann-, Aldi- oder Rewe-Parkplatz steuern Autos auf die oder von der Eisenbahnstraße. Mit dem entstehenden Projekt von verschiedenen seniorengerechten Angeboten wie Tagespflege und mehr in der ehemaligen Kaufmannsvilla an der besagten Kreuzung würde sich das noch weiter verschärfen, befürchtet die Stadträtin. Bettina Paubandt hat bereits einige Ideen zur Entschärfung zusammengetragen. So könnte eine Einbahnstraßenregelung oder aber auch die Aufstellung von Pollern auf Höhe des dm-Marktes Abhilfe schaffen.

Der Weg zur Unterführung wird von einigen als nicht übersichtlich genug wahrgenommen, Eltern sorgen sich um ihre Kinder. Quelle: Wolfgang Sens

Von der Stadtverwaltung heißt es auf Anfrage, dass die Verkehrssituation an der fraglichen Kreuzung gemeinsam mit dem Fachbediensteten des Polizeireviers bereits mehrfach schriftlich und mündlich dargelegt worden sei. Tatsächlich hieß es zum Beispiel bereits Ende 2020, dass eine Einbahnstraßenregelung in der Dübener Straße in Richtung Eisenbahnstraße aus Sicht der Polizei eher zu einer erhöhten Gefährdung führen würde – durch höhere Geschwindigkeiten und die mangelnde Achtsamkeit der Verkehrsbeteiligten. Auch die Einrichtung eines Überwegs, einer Verkehrsinsel oder eines Drängelgitters würde „nach Facheinschätzungen“ eher dazu anregen, die Kreuzung ohne weitere Beachtung zu überqueren. „Zudem müssten diese baulichen Änderungen aufgrund der nahen Ausfahrten sehr weit vom Kreuzungsbereich entfernt erfolgen. Es wäre zu erwarten, dass viele Verkehrsbeteiligte trotzdem den kurzen Weg wählen“, so eine Stellungnahme der Stadtverwaltung.

Termin vor Ort

Die Situation im Kreuzungsbereich sei seit Jahren im Blickpunkt des Polizeireviers. Es handelt sich nicht um einen Unfallschwerpunkt. Eine Änderung an der derzeitigen Verkehrsführung hält man für nicht angebracht. Die Verwaltungsspitze und Bettina Paubandt haben sich aber vor Kurzem darauf verständigt, dass es einen Termin vor Ort geben soll, um das Thema nochmal zu beleuchten.

Von Christine Jacob