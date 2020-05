Laden im Delitzscher City-Center kommt unter den Hammer

Delitzsch

„Insgesamt renovierungsbedürftig“. So fasst die Sächsischen Grundstücksauktionen AG (SGA) den Zustand eines Ladenlokals in der als City-Center bekannten und seit Jahren leerstehenden Passage in der Leipziger Straße 17 zusammen. In gut einem Monat sollen die Räume einer ehemaligen Bäckerei versteigert werden. Wieder einmal. Teile der noch vorhandenen Ladeneinrichtung sind in dem Mindestgebot von 19 000 Euro inbegriffen. In mehreren vorhergehende Versteigerungen hatte sich kein Käufer gefunden.

Langjähriger Leerstand

Das Wohn- und Geschäftshaus mit 36 Wohn- und neun Geschäftseinheiten wurde in den Jahren 1994 und 1995 erbaut. Zwischenzeitlich mieteten sich ein Discounter und Dienstleister ein. Seit einigen Jahren nutzt die Delitzscher Tafel die größte Ladenfläche im hinteren Teil des Objektes. Die restlichen Teile fristen schon länger ein tristes Dasein. „Das Gemeinschaftseigentum befindet sich in einem dem Baujahr entsprechenden Zustand“, schreibt die SGA in ihrem Katalog für die Sommeraktion.

Anteil an der Passage

Die am 5. Juni zum Verkauf stehende Ladeneinheit wurde ehemals als Backwarengeschäft genutzt. Der Verkaufs- und Vorbereitungsraum mit zugehörigem Sanitärbereich befinden sich im Erdgeschoss. Die Nutzfläche beläuft sich auf circa 67 Quadratemeter. Zum Objekt gehört ein Passagenanteil von neun Quadratmetern.

Die Versteigerung des Gebäudes führt das Leipziger Büro der Sächsischen Grundstücksauktionen AG am 5. Juni ab 11 Uhr im NH-Hotel an der Leipziger Messe, Fuggerstraße 2, durch. Insgesamt werden 50 Objekte angeboten. Sollten es Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus erforderlich machen, findet die Auktionen ohne Saalpublikum und im Livestream statt.

Von Mathias Schönknecht