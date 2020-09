Delitzsch

Ohne Daseinsvorsorge geht nichts. Kitas, Ärzte, Pflegeeinrichtungen und mehr sind Grundpfeiler. Mit denen beschäftigt sich auch das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (Insek) der Stadt Delitzsch. Vielen Stärken stehen dabei nicht unerhebliche Schwächen gegenüber.

Gute Kita-Versorgung möglich

Von der Wiege bis zur Bahre lässt es sich in Delitzsch auch die nächsten zehn Jahre, bis ins Jahr 2030 blickt das Insek als Fahrplan, gut leben. Das subjektive Empfinden mag anders sein als die Faktenlage, jedoch: Bei den Kleinsten ist die Versorgung in Delitzsch gut. Es gibt ausreichend Kitas, wobei auch eine Trägervielfalt gegeben ist und die Gebäude in einem guten baulichen Zustand sind. Rund 1500 Plätze von der Krippe bis zum Hort gab es noch 2012 in den Delitzscher Kindertagesstätten. Es wurde kontinuierlich am Ausbau gearbeitet. In der Endausbaustufe werden es Ende 2021 mal knapp 2200 Plätze sein. Die Auslastung liegt bei um die 90 Prozent, die Zahl schwankt naturgemäß. Man bekommt vermutlich nicht den Platz in der Wunsch-Kita, das Kind jedoch gut in die Betreuung.

Perspektivisch werden ab 2032 dann die Kinderzahlen sinken, weniger Plätze nötig sein. Die Bevölkerungszahl geht zurück, so auch die Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter. Allerdings muss bei der Bedarfsprognose von Kitaplätzen naturgemäß natürlich mit einer hohen Fehlertoleranz gerechnet werden. Ein weiterer Vorteil der Stadt Delitzsch ist, dass alle Schulformen vorhanden sind – vier Grundschulen gibt es, zwei Oberschulen, das Gymnasium, aber auch Berufsschulzentrum und Förderschulen haben ihren Sitz in Delitzsch.

Einwohnerzahl sinkt Laut Szenarien des Statistischen Landesamtes liegt die Einwohnerzahl im Jahr 2035 bei 24 560 beziehungsweise 23 850 – ein Rückgang also um 1,3 bis 4,1 Prozent. Die Verwaltung selbst ist mit dem Insek noch genauer herangegangen. Begonnen wurde mit einer Einwohnerzahl von 25 628 im Jahr 2018. Im besten Falle landet man in der Prognose bei 24 741 Einwohnern 2038 (- 3,4 Prozent), im schlechtesten Falle bei 23 384 (- 8,8 Prozent). Selbst das „mittlere Szenario“ landet bei einer prognostizierten Einwohnerzahl von nur noch 23 991 (- 6,4 Prozent) Delitzschern.

Was aber, wenn man nicht mehr jung und/oder gesund ist? Dann sieht es teilweise schlecht(er) aus. Zwar ist die medizinische Versorgung grundsätzlich gesichert, doch die Bürger in den Delitzscher Ortsteilen haben es schwerer, da es in den Ortsteilen kaum medizinische Versorgung gibt und sie lange Wege haben. Auf dem Papier ergibt sich für Delitzsch aber teils auch eine Überversorgung, wie auch aus Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung hervorgeht. Fast 30 Hausärzte gibt es in Delitzsch. Da sie natürlich auch für Bürger aus den umliegenden Gemeinden da sind, deckt sich das tatsächliche Erleben im Wartezimmer nicht mit dem Versorgungsgrad für die Stadt Delitzsch von 1,65 (ohne andere Gemeinden) beziehungsweise 1,09 (inklusive andere Gemeinden) – ab 1,1 wird von einer Über- bei kleiner als 0,75 von einer Unterversorgung gesprochen. Die Grenze zur Unterversorgung wird in Delitzsch bei weniger als 13 Hausärzten erreicht, eine Unterversorgung für die Region droht bei weniger als 20 Hausärzten in Delitzsch.

Wartelisten für Pflegeplätze

Ein weiteres Manko ist das Thema Pflege. Die Wartelisten in den stationären Einrichtungen sind lang. Laut Insek stehen in der Stadt 358 stationäre Pflegeplätze in 6 Einrichtungen zur Verfügung, der größte Teil liegt in der Kernstadt. Zusätzlich werden auch Plätze in der Kurzzeit-, Tages- und Verhinderungspflege angeboten. Und es gibt eine Vielzahl an ambulanten Pflegediensten, die die häusliche Pflege übernehmen. Perspektivisch wird sich die Zahl der Pflegebedürftigen deutlich erhöhen. In Delitzsch wird ein erster Höhepunkt zwischen 2027 und 2030 erwartet.

Von Christine Jacob