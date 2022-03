Delitzsch

Der Krieg in der Ukraine, die Flüchtlingssituation, aber auch die Hamsterkäufe. Die Tafel bekommt all diese Themen deutlich zu spüren. Und muss nun reagieren.

Solidarität zeigen

„Die Lebensmittel werden knapp, wir haben nicht mehr so viel zu verteilen“, bedauert Jutta Faak, Vorsitzende des Delitzscher Tafelvereins. Wohl oder übel und so leid es dem Verein auch tut: Auf diese Lebensmittelknappheit muss er nun reagieren. Und gleichzeitig wolle man auch ein Zeichen setzen und Solidarität zeigen, so Faak.

Die Tafel in Delitzsch öffnet nun ab sofort nur noch Dienstag und Donnerstag von jeweils 13 bis 15 Uhr ihre Ausgabestelle in der Leipziger Straße statt an vier Tagen. So soll am Ende genug für alle bleiben.

Mehrere Ausgabestellen um Delitzsch

Hintergrund ist schließlich, dass auch mit einem geringeren Spendenaufkommen dennoch alle anderen Ausgabestellen weiterhin versorgt werden sollen. Der Tafelverein engagiert sich seit Jahren neben Delitzsch auch in Eilenburg, Laußig und seit der Pandemie auch in Schkeuditz, der Standort wurde früher durch die Leipziger Tafel mitversorgt. Über 100 Bedarfsgemeinschaften sind auf die Tafel in Delitzsch angewiesen.

