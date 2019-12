Delitzsch: Lehrlingswohnheim ist verkauft

Delitzsch

Einst kamen in der leerstehenden Unterkunft mit etwa 1500 Quadratmeter Nutzfläche Lehrlinge des benachbarten Bahnwerkes unter. Das circa 1350 Quadratmeter große Grundstück befindet sich unmittelbar am Eisenbahnerstadion des ESV Delitzsch. Jetzt hat das Grundstück am Werkstättenweg einen neuen Besitzer.

Deutlich über Mindestgebot

Das Objekt wurde bei der Winter-Auktion der Sächsischen Grundstücksauktionen AG in Dresden versteigert, wie das Unternehmen jetzt mitteilte. Interessenten gab es offenbar ausreichend. Der ausgeschriebene Preis von 29 000 Euro wurde deutlich überschritten. Am Ende erhielt der neue Eigentümer für 201 000 Euro den Zuschlag. Wer die Immobilie erworben hat, ist bisher nicht bekannt. Er oder sie wird jedenfalls viel Geld in das intakte, aber grundlegend sanierungsbedürftige Gebäude stecken müssen. Laut Delitzscher Stadtchronik war das „neue Lehrlingswohnheim des RAW mit 100 Plätzen“ am 30. Januar 1980 zur Nutzung freigegeben worden.

Baugrundstück in Löbnitz verkauft

Ebenfalls unter den Hammer kam ein Baugrundstück am Mühlfeldsee nahe Löbnitz. Das Mindestgebot von 12 000 Euro wurde beinah um das vierfache überboten. Auktionserlös für das circa 435 Quadratmeter große Grundstück am Nordufer: 40 000 Euro.

Von mhs