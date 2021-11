Delitzsch

Im Stadtpark Delitzsch ist am Mittwochmorgen eine Leiche gefunden worden. Nach ersten Informationen war der Mann am Morgen in dem Park unterwegs, als er kurz darauf verstarb. Zuvor war die ältere Person von einer Passantin beobachtet worden, wie sie sich mit einem Fahrrad laufend und schwankend fortbewegt habe. Einsatzkräfte des Delitzscher Reviers sind seit kurz nach 9 Uhr vor Ort.

Nach LVZ-Informationen wird ein Verbrechen derzeit ausgeschlossen. Ein Arzt habe zudem bereits einen natürlichen Tod festgestellt. Zum Alter des Mannes ist bisher nichts bekannt. Die Polizei will im Laufe des Tages weitere Informationen veröffentlichen.

Von mhs