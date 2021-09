Delitzsch: Leistungen der Postbank fallen weg

Delitzsch

Keine Postbank mehr in Delitzsch? An der Post-Partnerfiliale in der Eilenburger Straße leuchtete neben dem Post-Logo und dem DHL-Signet auch das für die Postbank samt Geldautomat. Nun ist dort geschlossen. Eine neue Filiale hat in der Eisenbahnstraße eröffnet. Aber Bankdienstleistungen werden dort nicht mehr angeboten. Der Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) hat die Postbank aufgefordert, ihre Entscheidung zu überdenken.

„Online-Banking und verändertes Bargeldbezugsverhalten mögen für viele Menschen mittlerweile Mittel zur Wahl sein, aber es gibt auch ausreichend Menschen, die mit den digitalen Veränderungen im Bankgeschäft nicht mithalten können und die auch nicht mobil sind, um größere Wegstrecken bis zum nächsten Postbank-Servicepunkt zurückzulegen“, so Wilde. Prinzipiell sei er froh, dass das Filialnetz der Deutschen Post erhalten ist. Jedoch trifft die Postbank ihre Standort-Entscheidungen unabhängig von der Deutschen Post AG. In den vergangenen Jahren und Monaten war ein Abbau der Dienstleistungen in der Region bei vielen Kreditinstituten zu beobachten. So schließt die Volksbank Delitzsch Ende September ihre letzte Landfiliale. In Delitzsch selbst bleibt sie präsent, ebenso in Bad Düben und Eilenburg.

Postbank-Kunden werden auf Bitterfeld und Leipzig verwiesen. „Ich bin seit 35 Jahren bei der Postbank“, so eine Rackwitzerin. Geld könne zwar in der Tankstelle und beim Lidl abgehoben werden. Anders sei das mit Kontoauszügen. Inzwischen gibt es zwar Online-Banking, „und ich komme klar, aber ich denke an die älteren Leute“, so eine 54-jährige Rackwitzerin.

