Die Sporthalle an der Grundschule Ost in Delitzsch wird jetzt effizienter beleuchtet. Am Dienstag wurde die Beleuchtungsanlage offiziell von den Stadtwerken Delitzsch (SW) an die Stadt übergeben. Sie wurde in den Ferien eingebaut. Die bisherige Anlage war störanfällig, verbrauchte viel Strom. Die Ausleuchtung war schlecht.

Stromverbrauch sinkt deutlich

Nun sorgen statt 90 Lampen mit 270 Leuchtstoffröhren 90 LED-Leuchten für konstante Lichtstärke. Dank Anwesenheits- und Tageslichtsteuerung geht das Licht automatisch an, wenn die Halle betreten wird. Scheint die Sonne, wird gedimmt. Nach Verlassen der Halle schaltet sich das Licht nach 15 Minuten aus.

Der Stromverbrauch sinkt um fast 60 Prozent. So wird das Projekt refinanziert. Die SW haben 80 000 Euro investiert. Die Stadt zahlt eine jährliche Summe, die niedriger ist als die Stromrechnung bisher. Nach sieben Jahren geht die Anlage auf die Stadt über.

Von Heike Liesaus