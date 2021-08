Delitzsch

Manfred Wilde oder Uwe Bernhardt? Der parteilose Amtsinhaber oder der Herausforderer der Freien Wähler? Auf diese Fragen könnte die Oberbürgermeisterwahl in Delitzsch im kommenden Jahr hinauslaufen, andere Kandidaturen sind aktuell nicht in Sicht. Die LVZ schaut sich fünf mögliche Themen für die verbleibenden neun Monate Wahlkampf genauer an und gibt eine Prognose ab, zu wessen Gunsten diese ausfallen könnten.

Mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede?

Thema Bad: Am Bad zeigt sich die damalige Führungsschwäche des einen und Führungsstärke des anderen. Es war eine Stadtratsmehrheit, federführend dabei auch Uwe Bernhardt, die die Bad-Baupläne für die Sachsenstraße stoppte und die Neuausrichtung am Standort Elberitzstraße mit Hallenneubau und Sanierung des bestehenden Freibads ins Rollen brachte. Bis 2024 soll der Bau fertig sein und die Stadt dann in der Unterhaltung weniger kosten. Klappt es, die Betriebskosten gering zu halten, könnte sich das letztlich Bernhardt auf die Fahne schreiben.

Thema Kita & Schule: In der bisherigen Amtszeit Wildes prägte dieser den Spruch „die größten Investitionen in die kürzesten Beine“ – viel Geld wurde in Kindertagesstätten und Schulen investiert. Geglückt ist dies aber vor allem auch, weil es die Fördermittelpolitik mit zahlreichen Programmen mit Fokus auf Kitas und Schulen erst möglich machte. In der städtischen Investitionsliste steht die Sanierung der Artur-Becker-Oberschule allerdings hinter dem Bad, dem entsprechenden Haushaltsplan hat die Mehrheit des Stadtrats und damit auch Bernhardt zugestimmt.

Auf der Suche nach dem Kernthema

Thema Flughafen: Delitzsch wird durch den geplanten Ausbau des Flughafens Leipzig-Halle voraussichtlich weit mehr von Fluglärm betroffen sein als bisher. Sowohl Manfred Wilde als auch Uwe Bernhardt sind sich dessen bewusst und haben sich gegen die Ausbaupläne in ihrer bisherigen Form gestellt – im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Wilde sprach sich für den Schutz der Bevölkerung aus, ordnete die Auswirkungen der Flughafenerweiterung als Gefahr ein, die in der Stadt spürbar werden könnten. Bernhardt stimmte mit der Freien-Wähler-Fraktion der negativen Stellungnahme der Stadtverwaltung zu.

Thema Atommüllendlager: Sowohl Wilde als auch Bernhardt sprechen sich klar gegen ein Atommüllendlager nahe Delitzsch aus, das mit der Suche nach neuen Standorten derzeit wie ein Damoklesschwert über der Region schwebt. Die Freien Wähler Delitzsch unter Führung Bernhardts rufen dazu auf, partei- und fraktionsübergreifend zu agieren, um ein Endlager hier zu verhindern. Wilde will ein breites Bündnis formieren, hat die umliegenden Landkreise, Städte und Gemeinden bereits persönlich aufgefordert, den Plänen entgegenzutreten. Es scheint, als habe er das Endlagerproblem bereits als ein Wahlkampfthema auserkoren.

Thema Corona: Das Problem beschränkt sich nicht auf Delitzsch und wird auch nicht hier gelöst. Wichtig ist der Umgang. Manfred Wilde hat die Aktion von Eltern genutzt, die symbolisch Schuhe auf die Rathaustreppe stellten, um für Schul- und Kita-Öffnungen zu werben. Er organisierte einen digitalen Runden Tisch mit Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU). Thema: Bewältigung der Pandemie. Wichtiger Schritt und geglückter Schachzug für die einen, reiner Populismus fanden andere. Im Tagesgeschäft müssen Wilde und seine Verwaltung das umsetzen, was die Verordnungen vorgeben. Als Herausforderer und Außenstehender des Rathauses gibt sich Uwe Bernhardt bisher als stiller Beobachter, der Corona sehr ernst nimmt.

Die Verwaltungserfahrung: Der eine hat sie von Berufs wegen, der andere hat sie durch sein Amt erlernt. Uwe Bernhardt ist als langjähriger Mitarbeiter der Stadtverwaltung Leipzig genauso erfahren in Verwaltungsfragen wie Wilde, der sich diese angeeignet hat. Bernhardt fokussiert sich wegen dieser Erfahrungen nun stark darauf, die Mitarbeiterschaft im Rathaus zu motivieren und so die Stadt nach vorne zu bringen. Wilde muss darauf achten, nicht in Amtsmüdigkeit zu verfallen.

Prognose: Beide Kandidaten sind in Delitzsch politische Schwergewichte. Beide sind fast gleich alt – Wilde ist 59, Bernhardt 58. Zwei Amtszeiten ist der Historiker Wilde im Amt, Euphorie und Elan der Anfangszeit vermissten zuletzt manche. Uwe Bernhardt haftet noch sein „Poltergeist“ früherer Zeiten an, als er im Stadtrat weniger kooperativ auftrat als jetzt. Als Amtsleiter in der Stadt Leipzig weiß aber auch er, wie Verwaltungen funktionieren. Beide haben ihr Für und Wider – für eine Personenwahl kein schlechtes Vorzeichen.

Von Christine Jacob und Mathias Schönknecht