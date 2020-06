Delitzsch

„Schick, schick“, sagt eine Besucherin der Diakonie-Tagespflege, als Monika Klein den Raum betritt. Eingehakt bei Sebastian Stolle präsentiert die 63-Jährige ein Outfit des Mode-Mobils, das zweimal pro Jahr am Delitzscher Kosebruchweg hält. Dann wird geschaut, gefühlt und geklatscht.

Nicht der erste Besuch

Genau wie bei den großen Modenschauen in Mailand und Paris geht es neben dem eigentlichen Zweck, die neuen Trends und Kleidungen zu präsentieren, auch um die Unterhaltung. Auf dem Catwalk stehen die Besucher der Tagespflege selbst – zwei Männer und drei Frauen. Eine von ihnen ist Monika Klein. Sie kommt in der Regel zweimal pro Woche in die Diakonie-Einrichtung. Es sei denn, es ist Zeit für das Mode-Mobil. Diesen Tag hält sie sich frei und kommt zusätzlich vorbei. „Ich bin seit dem ersten Tag als Model dabei“, sagt Klein. Die neuen Sachen und die Möglichkeit, sie den anderen vorzustellen, gefallen ihr.

Nach der Modenschau startet der Verkauf. 1500 Teile hat das Mode-Mobil immer dabei. Quelle: Mathias Schönknecht

Das fünfte Mal ist es an diesem Dienstagvormittag, dass das Mode-Mobil aus Bad Dürenberg am Kosebruchweg hält, sagt Yvette Münscher-Paulig, erste Ansprechpartnerin in der Diakonie-Einrichtung. „Es macht den Besuchern jedes Mal riesigen Spaß“, ergänzt Betreuerin Eveline Erxleben.

Mehr als Mode

Auf das Mobil, das es als Franchise-Unternehmen in ganz Deutschland gibt, war die Diakonie durch eine bekannte Pflegeeinrichtung aufmerksam geworden. Berater Sebastian Stolle ist jeden Tag woanders. Mit dabei hat der 40-Jährige 1500 Teile, im Vollsortiment, sagt er. Außerdem bietet das Mobil Sachen für den Pflegebereich an.

Für die Einrichtungen ist das Angebot kostenlos. Auf die marktüblichen Preise wird keine extra Gebühr beispielsweise für die Anfahrt verlangt, sagt Stolle. Es gehe darum, den Menschen, die nicht mehr mobil sind, die Möglichkeit zu geben, sich ihre Kleidung selbst auszusuchen. Diese Entscheidung sei ein Stück „Lebensqualität“.

Das Mode-Mobil ist ein Franchise-Unternehmen und in ganz Deutschland aktiv. Hier hält es am Kosebruchweg. Quelle: Mathias Schönknecht

Zum Abschied gibt Sebastian Stolle seinen Models noch drei Aufgaben mit: „Lächeln behalten, Figur halten und die Unterwäsche das nächste Mal nicht vergessen“. Es wird gelacht.

Von Mathias Schönknecht