Delitzsch

Zeit für weihnachtliche Blasmusik? Auch da setzt Corona einige Hürden. Manchmal ist sie jetzt in den Kirchen zu hören, manchmal von kleinen Gruppen im Freien, die ihre Mitmenschen erfreuen. Aber mancher fragt sich in dieser Zeit, wie es überhaupt mit den Hobby weitergehen soll. Die Delitzscher Stadtmusikanten zum Beispiel sind in diesem Jahr zu keinem Auftritt gekommen, selbst im Sommer nicht.

Lesen Sie auch:

Delitzsch: Zweimal 60 Jahre Blasmusik und keine Auftritte

Krostitzer Online-Advent: Keksbilder aus allen Himmelsrichtungen

Delitzscher Theaterakademie macht aus Corona-Nöten Tugend

„Wir hatten in der Saison Anfragen, aber wir hatten wegen der Corona-Beschränkungen keine Zeit fürs gemeinsame Proben. Und ohne lässt man das lieber“, erklärt Gerhard Rauchfuß. Der Endsechziger ist der Älteste des Ensembles, in dem der Vater vor 60 Jahren bereits zu den Gründungsmitgliedern gehörte. Der runde Orchestergeburtstag konnte nicht richtig gefeiert werden.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er selbst hatte im Sommer in Sachsen-Anhalt ein Blasorchester gehört, dessen Mitglieder sich nicht so richtig aufeinander einspielen konnten. Am Ende waren sowohl die Zuhörer als auch die Musikanten froh, als es vorbei war. „Das hat keinen Spaß gemacht. Das darf nicht sein.“ Die Musik soll Freude und gewisse Erfolgserlebnisse bringen.

Motivation durch Nachfrage

Er selbst habe in diesem Jahr kaum zum Instrument gegriffen. Dabei spielte die Musik neben dem intensiven Berufsleben für Jahrzehnte eine Hauptrolle. Zwei, drei Mal habe er angesetzt und allein geübt. Aber die Motivation fehlte. Wozu? Es stand ja keine gemeinsame Probe an. Die Delitzscher Stadtmusikanten wollen zusammenbleiben. Versuche über den Sommer stimmten optimistisch. „Wir sagten uns, das ist wie Radfahren. Das verlernt man nicht. Aber manchmal kommen mir schon meine Zweifel, weil das Training fehlt.“ Und Musik unterm privaten Weihnachtsbaum? Die habe er eigentlich nicht eingeplant. Aber wenn Tochter und Enkel nachfragen? „Das wäre ok“, gibt Gerhard Rauchfuß lachend zu. Das Flügelhorn sei einsatzbereit. „Zwei, drei Stücke kann ich bestimmt aus dem Stehgreif.“

Von Heike Liesaus