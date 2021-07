Delitzsch: Müll wird Gefahr für Landwirtschaft

Delitzsch/Brodau

Es sind nicht nur ein paar versehentlich aus der Hosentasche gerutschte Tempotücher. Nein. Längst scheint es in Delitzsch und Umgebung für so manchen zum Standard zu gehören, seinen Müll illegal in der Landschaft zu entsorgen. Damit sind hohe Risiken verbunden.

Riesenproblem für Landwirtschaft

Bauschutt, Hausabfälle, Sperrmüll und vieles mehr. Vor allem Felder und Feldwege werden immer wieder Ziel illegaler Müllentsorgung. „Das ist für Landwirte ein Riesenproblem“, warnt Christine Richter vom Delitzscher Bauernverband. „Auch Gesundheits- und Umweltrisiken, die von Müll ausgehen, beschäftigen die Landwirte“, erläutert die Expertin weiter. Denn es kann schlimme Folgen haben: Abfälle wie zum Beispiel Dosen oder Flaschen können in den Futterkreislauf von Nutztieren gelangen, diese verletzen oder gar vergiften.

Christine Richter Quelle: Nico Wendt

„Zudem kann solcher Müll teure Schäden an Maschinen verursachen. Abgelagerte Müllberge erhöhen außerdem das Risiko von Bränden“, so Christine Richter. Der Bauernverband bittet daher alle Mitbürger um erhöhte Achtsamkeit und weist darauf hin, dass Müll nicht auf landwirtschaftliche Flächen gehört. „Dadurch werden nicht nur wir Landwirte und das Vieh, sondern auch unser aller Lebensgrundlage geschädigt. Denn letztendlich landet der Müll über Umwege auf unseren Tellern. Und das möchten wir alle nicht“, lautet der Appell des Bauernverbands.

Menschen engagieren sich gegen Müll

Doch es gibt zum Glück nicht nur Müllsünder, sondern auch die, die im positiven Sinne zupacken: So lud erst vor Kurzem der Verein zur Dorfentwicklung Brodau zur Müllsammel-Aktion rund um den besonders betroffenen Brodauer Zinken. „Die Aktion war ein voller Erfolg“, bilanziert Erich Beitinger vom Verein. 35 Naturfreunde sammelten gemeinsam fleißig Müll. Neben jungen Familien, Landwirten – auch Beitinger ist Landwirt – und Jägern waren auch Mitglieder des Delitzscher Jugendparlaments mit dabei, um die Landschaft von Unrat zu befreien.

Viele Engagierte gingen gegen viel Müll am Werbeliner See vor. Quelle: privat

Vor allem Hinterlassenschaften von Grillpartys fielen den Engagierten in die Hände. Es seien größtenteils kleinere Abfälle wie zum Beispiel Kronkorken, Zigarettenstummel oder Verpackungen angefallen, berichtet Teilnehmer Franz Mühlig. Doch bei Kleinigkeiten, die ja auch schon schlimm genug sind, blieb es nicht: „Auch zwei Zelte wurden gefunden“, so Franz Mühlig. Der Haken an der Sache: „Leider ist kein Mülleimer an der Rasthütte am Brodauer Zinken mehr da und der Müll wird hier trotzdem abgelegt“, bedauert Erich Beitinger, „wir hoffen auf die Vernunft der Seenbesucher, ihren Müll mitzunehmen um diesen wundervollen Ort zu erhalten.“

Auch andere Orte Ziel

Müllablagerungen sind nicht nur am unter Naturschutz stehenden See ein leidiges Dauerthema. Auch der Stadtpark und andere grüne Bereiche der Stadt bleiben nicht verschont. Die Arbeit der Servicegesellschaft wird immer wieder dadurch erschwert, dass statt Grünpflege Müllsammeln angesagt werden muss.

Wenn einer Person die illegale Müllablagerung nachgewiesen werden kann, so können hohe Bußgelder die Folge sein. Wenn konkrete Hinweise auf den Verursacher vorliegen, eröffnet das Landratsamt das sogenannte Verwaltungsverfahren. Bei ganz konkreten Beobachtungen kann man sich auch direkt als Zeuge an die Polizei wenden. Auch ein Hinweis über den Bürgermelder oder an das Bürgerbüro der Stadt Delitzsch kann hilfreich gegen illegalen Müll sein.

Meldungen an buergerbuero@delitzsch.de oder https://buergertipps.delitzsch.de

Von Christine Jacob