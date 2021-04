Delitzsch: Museum im Barockschloss und Tiergarten empfangen wieder Besucher

Delitzsch

Ein besonderer Moment:Nach vielen Monaten verschlossener Türen öffnete das Museum des Barockschlosses am Samstagmorgen wieder seine Pforten. Neben der aktuellen Wanderausstellung „Drauf geschissen“ gibt es für Kinder ein Rätsel zum Thema Märchen, so wie einige Neuerungen in der Dauerausstellung zu sehen.

Terminbuchung und Test

Voraussetzung dafür ist eine vorherige Terminbuchung für eine Stunde. Zusätzlich müssen Besucher ab sieben Jahren ein tagesaktuelles negatives Testergebnis vorlegen – in Form einer ausgefüllten Bescheinigung, das ein negatives Ergebnis eines Antigen-Selbsttests vorliegt.

Vorlagen für eine Selbstauskunft gibt es auf: www.coronavirus.sachsen.de

Am vergangenen Wochenende zählten die Mitarbeiter zehn Besucher.

Neben dem Museum konnte auch der Tiergarten in Delitzsch über beide Tage des Wochenendes wieder über 500 Besucher empfangen.

Von Alexander Prautzsch