Delitzsch: Nach Busunfall mit verletztem Mädchen – Polizei sucht Zeugen

Delitzsch

Nach einem Verkehrsunfall in Delitzsch, bei dem am Dienstagnachmittag ein zwölf Jahre altes Mädchen beim Zusammenstoß mit einem Bus verletzt wurde, sucht die Polizei nun Zeugen. Der Linienbus war gegen 13.30 Uhr auf der Beerendorfer Straße stadteinwärts unterwegs. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, wollte der 61 Jahre alte Busfahrer dann nach rechts in die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen. Noch während des Abbiegens sei es zum Zusammenstoß mit der zwölfjährigen Fahrradfahrerin gekommen, die von rechts die Fahrbahn überquerte.

Mädchen geriet unter den Bus

Das Mädchen geriet mit dem Fahrrad unter den Bus und wurde schwer verletzt. Die Zwölfjährige wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht.

Anzeige

Polizeibeamte des Verkehrsunfalldienstes kamen zum Ort und nahmen den Unfall auf. Es wurden Ermittlungen wegen einer fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall aufgenommen.

Weitere LVZ+ Artikel

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zum Verhalten der Unfallbeteiligten geben können. Die Zeugen können sich an die Verkehrspolizeiinspektion Leipzig (Schongauerstraße 13, 04328 Leipzig, Telefon 0341/255-2810) wenden.

Von LVZ