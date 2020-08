Delitzsch: Nach Diebstahl Verdächtiger gefasst

Delitzsch

Wegen räuberischen Diebstahls muss sich nun ein 42 Jahre alter Mann in Delitzsch verantworten – er hatte Polizei in einem Geschäft in der Breiten Straße Waren entwendet und auch noch eine Zeugin attackiert.

Tat beobachtet

Eine Frau hatte am Donnerstag, kurz vor 11 Uhr, den Diebstahl in dem Geschäft beobachtet und sich dem Mann in den Weg gestellt, als er den Laden verlassen wollte, berichtete die Polizei. Der Tatverdächtige habe der 61-Jährigen daraufhin mit beiden Armen einen Stoß gegen den Oberkörper gegeben und ihr zudem ein Reizgas vor das Gesicht gehalten. Der 42-Jährige verließ dann den Laden, ohne die Waren zu bezahlen.

Diebesgut sichergestellt

Kurze Zeit später konnten jedoch Polizeibeamte den Tatverdächtigen stellen. Das Diebesgut wurde sichergestellt.

