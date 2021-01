Delitzsch: Nach Einbruch zwei Tatverdächtige gefasst

Delitzsch

Die Polizei hat nach einem Einbruch am Delitzscher Ziehwerk zwei Tatverdächtige gestellt. Ein Eigentümer mehrerer Lagerhallen war am Freitag, gegen 13 Uhr, gerade vor Ort, als er unbekannte Stimmen hörte. Vor der Halle sah er ein Fahrzeug mit polnischen Kennzeichen. Und als er dann auch noch Einbruchsspuren feststellte, informierte er die Polizei. Als die Beamten eintrafen, rannten zwei Männer davon. Zurück blieben mehrere Sachen, die offenbar bereits als Diebesgut zum Abtransport bereitgestellt waren, berichtete die Polizei am Sonntag. Die Männer – zwei 38 beziehungsweise 40 Jahre alte Polen – konnten schließlich in einem nahen Abbruchhaus gestellt werden.

Staatsanwaltschaft lässt Verdächtige wieder gehen

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Verdächtigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

Von LVZ