Delitzsch

Aus jeder Situation das Beste machen. Für Karin Härting ist das nicht einfach so dahin gesagt. Sie lebt wirklich nach diesem Credo. Mit der Corona-Pandemie und all ihren Folgen wurde aus der Naildesignerin eine Möbeldesignerin. Ende 2020 berichtete die LVZ bereits über sie. Wie geht es Karin Härting und ihrem Geschäft heute?

Andere hätten vielleicht hingeschmissen: Lockdown um Lockdown und dadurch der Laden zu, jetzt mit der monatelangen Sperrung der Dübener Straße wegen Baustelle der nächste Batzen direkt vor der Tür. Karin Härting aber bleibt Stehauffrau und am Ball. Wie gehabt. „Ich halte durch, was ich jetzt mache, ist wie eine innere Notwendigkeit“, sagt die 50-Jährige.

Delitzscherin bleibt lieber selbstständig

Mehr als ein Jahrzehnt lang war die Delitzscherin als Naildesignerin erfolgreich selbstständig, führte ihr eigenes Studio in der Dübener Straße, konnte sogar noch eine Kollegin beschäftigen. Dann kam Corona. Naildesign brachte kaum mehr was ein.

Auch Deko aller Art bietet Farben-freundlich an. Quelle: Wolfgang Sens

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Karin Härting wollte weder die Hände in den Schoss legen noch zurück in ihren alten Job bei einem Großunternehmen, wo sie als Betriebsrätin eh zu viele Nerven gelassen hatte. Also erfüllte sie sich mit ihrem eigenen Ein-Frau-Unternehmen „Farben – freundlich“ einen Traum.

Traum erfüllt

Schon als Kind und Jugendliche hatte sie mal damit geliebäugelt, Sattlerin oder Tischlerin zu werden. Jetzt macht sie sozusagen alles. Sie geht voll in ihrer Tätigkeit auf, wenn sie da so zwischen altem Holz, Farben und Leim sitzt. Oder wie sie es nennt: „Ich sitze halt gerne im Kleister.“ Die Stücke würden ihr wie von selbst erzählen, was sie werden möchten.

Lesen Sie auch Delitzscherin macht aus Nagelstudio eine Möbelwerkstatt

Schon hobbymäßig hatte sie sich in der Vergangenheit um die Aufarbeitung von Möbeln gekümmert, viel Erfahrung gesammelt. Nun macht sie genau das seit 2020 hauptberuflich und schließt auch ein Zurück zu schmucken Nägeln aus: „Naildesign mache ich nie mehr.“

Alte Möbel wie neu

Sie nimmt lieber alte oder auch neuere Möbel und wertet sie auf, indem sie ihnen zum Beispiel mit Farbe, Verzierungen und Folien ein neues Aussehen verpasst. Karin Härting geht es dabei auch um Nachhaltigkeit. Gerade alte massive Möbel, die zwar deutlich besser und langlebiger verarbeitet sind als die meisten heutigen aber mit ihrem oft dunklen Aussehen nicht zu heutigen Ansprüchen passen, bekommen dank Karin Härting eine Chance – gerne auch als Auftragswerk.

Ex-Naildesignerin Karin Härting macht jetzt Möbel im Vintage-Style (Archivfoto) Quelle: Wolfgang Sens

Zudem stellt die zweifache Mutter viele individuelle Dekostücke her, die Innen- und Außenräume schöner machen, auch da setzt sie sehr auf Nachhaltigkeit und bringt gebrauchte Dinge zu neuem Glanz – immer individuell, immer handgefertigt.

Kundenstamm aufgebaut

Im Geschäft fast am Stadtausgang der Dübener Straße gibt es so immer etwas zu entdecken. Neuerdings gibt sie ihr geballtes Wissen auch weiter und bietet Workshops an. Über das Internet, soziale Netzwerke und Seiten wie ebay nimmt die Kundschaft Kontakt zu ihr beziehungsweise „Farben – freundlich“ auf. Das Angebot spricht sich immer weiter rum, ein kleiner Kundenstamm hat sich schon aufgebaut und Karin Härting bleibt voll Zuversicht. So wie immer. Das ist und bleibt ihr Erfolgsrezept.

Von Christine Jacob