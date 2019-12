Delitzsch: Naturnahe Gartenparadiese sind gefragt

Delitzsch

Von Winterschlaf ist in den Gartenparadiesen in und um Delitzsch in diesem Jahr wohl kaum zu reden. Doch egal, wie frostig die Jahreszeit ausfällt: Es wird schon für den Frühling geplant. In einem knappen halben Jahr können Menschen mit grünem Daumenbeim „Tag der offenen Gartentür“ in Delitzsch und Umgebung vorzeigen, was sie geschaffen haben. Privatbesitzer öffnen für einen Tag ihre sonst nicht zugänglichen Klein- und Hausgärten kostenfrei für Besucher.

Naturnahe Gärten besonders gefragt

Inzwischen sind schon ein gutes Dutzend Bewerbungen bei Nadine Fuchs eingegangen, die für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt und auch als Koordinatorin des Gartentages agiert. Aber die Anmeldefrist läuft noch bis zum 29. Februar.

Diesmal können sich gerade die Gestalter von naturnahen und bienenfreundlichen grünen Revieren angesprochen fühlen. Dieses besondere Thema soll sich dann auch in dem Programmheft widerspiegeln, das gemeinsam mit den Projektpartnern Muldental und Partenaue herausgegeben wird.

Hunderte Gäste sehen sich um

2020 öffnen sich die Gartenpforten in gemeinsamer Aktion an Lober, Mulde und Parte zum 10. Mal. In Delitzsch und Umgebung findet der „Tag der offenen Gartentür“ am 14. Juni statt. Entstanden war die Initiative als Folge der Landesgartenschau-Bewerbung der Stadt Delitzsch. Mittlerweile sehen sich jedes Jahr im Juni insgesamt hunderte Gäste in den grünen Oasen der Region um. Das gemeinsame Programmheft mit den Partnerregionen gibt es seit 2018. Es soll möglichst viele anregen, rund um Leipzig auf Entdeckungsreise zu gehen und die Nachbarschaft zu erkunden.

Infos und Anmeldung online über www.offene-gaerten-delitzsch.de, Koordinierungsstelle: Stadt Delitzsch, Nadine Fuchs, Telefon 034202 67 124, E-Mail: nadine.fuchs@delitzsch.de

Von Heike Liesaus