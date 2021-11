Delitzsch: Neue Corona-Teststation öffnet am Montag

Delitzsch

Ab Montag, 29. November, gibt es eine neue Covid-Teststation in Delitzsch. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Bisher bietet ausschließlich die Domos-Apotheke an der Eisenbahnstraße zertifizierte Corona-Schnelltests an.

DRK verzichtet auf terminliche Voranmeldungen

Die neue Station eröffnet beim DRK, Eilenburger Straße 65 im Hinterhaus, 1. OG. Es gelten folgende Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag von 17 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag geschlossen. Terminliche Voranmeldungen sind nicht vorgesehen, das heißt: Es muss mit Wartezeiten gerechnet werden.

Lesen Sie auch:

Delitzsch, Eilenburg, Bad Düben: Hier kann man sich testen lassen

Das DRK setzt voraus, dass jede testwillige Person eine bereits vollständig ausgefüllte Zustimmungserklärung mitbringt (unter www.drk-delitzsch.de zu finden), im Vorfeld die Corona-Warn-App auf dem Handy installiert und ein persönliches Schnelltest-Profil (QR-Code) generiert. Jede getestete Person erhalte das Testergebnis so später auf das Handy. Sollten diese Voraussetzungen nicht gegeben sein, besteht die Möglichkeit, die Unterlagen in der Teststation auszufüllen und ein ausgedrucktes Testzertifikat zu erhalten.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Initiative von DRK, Stadt Delitzsch und Landkreis Nordsachsen

Die neue Testmöglichkeit geht auf Bemühungen von DRK, dem Landkreis Nordsachsen und der Stadt Delitzsch zurück. Die Domos-Apotheke in den in den Promenaden am Unteren Bahnhof Delitzsch ist aktuell die einzige Apotheke, die im Stadtgebiet noch testet.

Von lvz