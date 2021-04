Delitzscherinnen und Delitzscher der Priorisierungsgruppe 2 können sich ab sofort für weitere Impftermine in Delitzsch anmelden. Das Testzentrum für die Antigen-Schnelltests im Bürgerhaus Delitzsch hat ab Montag an sechs Tagen in der Woche geöffnet. Das sind zwei der aktuellen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.