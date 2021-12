Delitzsch: Neue Teststation eröffnet ab Sonnabend

Delitzsch

In Delitzsch gibt es ab Sonnabend eine neue Teststation. Die Wappen-Apotheke eröffnet dazu in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Nordsachsen und einer Firma in der ehemaligen Cafeteria des Landratsamtes in der Richard-Wagner-Straße 7a ein Testzentrum. Dort werden die kostenlosen Bürgertests angeboten. Starttermin für die dann dritte Teststation in Delitzsch ist Sonnabend, der 4. Dezember.

Bisher nur wenige Teststellen in Delitzsch

Die Teststation öffnet von Montag bis Freitag zwischen 9 und 17.30 Uhr. Am Sonnabend und Sonntag wird zwischen 10 bis 15 Uhr getestet. Bei Bedarf sei eine Erweiterung der Öffnungszeiten möglich. Eine Terminbuchung für die Antigentestung ist nicht notwendig. Bisher testeten nur die Domos-Apotheke in der Eisenbahnstraße 27 und das DRK in der Eilenburger Straße 61.

„Ich freue mich, dass wir eine unkomplizierte Lösung für ein umfassendes Testangebot schaffen konnten. Die Apotheke findet bei uns die passenden Räumlichkeiten, und wir stellen diese kostenlos zur Verfügung“, sagt Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (parteilos). „Da auch im Landratsamt 3 G gilt, ist der Weg zum professionellen Schnelltest nicht weit. Sich und andere damit vor einer möglichen Infektion zu schützen, nützt letztlich uns allen.“

Eine Übersicht mit aktuellen Testmöglichkeiten gibt es unter: https://map.schnelltestportal.de/

