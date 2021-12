Delitzsch

Es läuft. Die Baustelle ist in vollem Gange. Die Lebenshilfe Delitzsch, die sich für Menschen mit geistiger Behinderung engagiert, errichtet ein neues Haus. So entsteht dank des Vereins ein neues Wohnprojekt, das Menschen mit Behinderung eine Perspektive und ein Zuhause bietet.

Fast zehn Jahre lang hatte der Verein an dem Projekt getüftelt, doch in die Gänge kam es wegen diverser Unwägbarkeiten lange nicht. Jetzt geht alles Schlag auf Schlag. „Nun ist die richtige Baufirma gefunden“, freut sich Geschäftsführerin Frauke Seifert über die Zusammenarbeit mit einer regionalen Bau-GmbH, die sich stark für das Projekt engagiert und vor wenigen Wochen loslegen konnte. Bis zum Jahresende wird wahrscheinlich – entsprechendes Bau-Wetter vorausgesetzt – der Rohbau schon fertig sein.

Ambulant betreutes Wohnen

Entstehen soll eine neue Form des ambulant betreuten Wohnens für Menschen mit geistiger Behinderung. Es wird ein Haus für ambulant betreutes Wohnen wie in einer großen bunten WG. Die Bewohnerinnen und Bewohner werden sich je nach Grad der persönlichen Einschränkungen gegenseitig unterstützen und möglichst viel eigenständig als Team bewerkstelligen und bewältigen. Es geht nicht allein um eine Wohnunterbringung, sondern um ein echtes WG-Zusammenleben – die Bewohnerinnen und Bewohner helfen sich je nach Grad der Einschränkung gegenseitig, gewinnen beziehungsweise behalten so viel Eigenständigkeit.

Empfehlungen fürs Projekt

Der Neubau bedeutet auch neuen Personalbedarf: Betreuende sind natürlich immer vor Ort, doch die Selbstständigkeit der Menschen mit Behinderung steht für ihre Arbeit im Vordergrund. „Diese Form der WG gibt es so noch nicht in Nordsachsen“, so die Vereinsgeschäftsführerin. Empfehlungen für das Wohnprojekt haben unter anderem der Landrat und der Oberbürgermeister persönlich ausgesprochen. Auch vom Kommunalen Sozialverband liegt eine befürwortende Stellungnahme vor. Vorerst sechs Plätze wird es geben, gedacht sind sie so, dass sie ein Leben lang das Leben in der WG ermöglichen. Die Nachfrage ist jetzt bereits hoch, es gibt mehr Anmeldungen als es Plätze gibt.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das bestätigt uns, dass es der richtige Weg ist, den wir da gehen“, sagt Frauke Seifert im Namen des Vereins. Der Neubau mit Option auf Erweiterungen in der ferneren Zukunft entsteht auf dem Areal des einstigen Gasthofes in Zschepen. Das knapp 2000 Quadratmeter große Grundstück hat die Lebenshilfe bereits 2012 gekauft und die Ruine abreißen lassen. Ende März kann voraussichtlich schon der Innenausbau des Objekts beginnen. Im Herbst 2022 ist die Baustelle vermutlich beendet.

Spenden willkommen

Die Lebenshilfe investiert als Verein viel Geld – über 600 000 Euro. „Wir hoffen auf einen Förderzuschuss“, sagt Frauke Seifert. Im besten Falle kann die Hälfte des Projekts dann über Fördergelder der Aktion Mensch finanziert werden. Der Verein muss erstmal in Vorleistung gehen, wobei aber nicht klar ist, ob Fördermittel fließen. Über Unterstützung in Form von Spenden ist der Verein also ebenso dankbar.

Bankverbindung Lebenshilfe Delitzsch IBAN: DE 0486 0955 5401 0366 2389; BIC: GENODEF1DZ1

Von Christine Jacob