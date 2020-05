Delitzsch: Noch 25 Hektar frei im Gewerbegebiet

Delitzsch

Delitzsch hat zwar noch kommunale Gewerbegebietsflächen frei, doch sie werden kleiner. Zirka 200 Hektar Gewerbegebietsflächen, dabei Misch- und Sonderflächen nicht mitgerechnet, sind über die Bauleitplanung mittels Bebauungsplan festgesetzt. Vieles ist schon bebaut.

Flächen punkten durch Autobahn-Nähe

Derzeit stehen noch zirka 25 Hektar an kommunalen Gewerbegebietsflächen zur Verfügung. Vor zwei Jahren waren es noch etwa 5 Hektar mehr. Von den aktuell noch freien 25 Hektar sind etwa 7 Hektar nicht erschlossene Flächen nördlich des Wohngebietes „Sandmark“, auch dort waren es vor zwei Jahren noch etwa 4 Hektar mehr. Die 2020 noch verbleibenden 18 Hektar an Gewerbegebietsflächen verteilen sich auf die Gebiete Südwest und Rödgen. Punkten kann Delitzsch mit seinen Gewerbegebietsflächen durch Vorzüge wie die Nähe zu den Autobahnen, S-Bahn-Anschluss und auch die Nähe zum Flughafen Leipzig/Halle. Vom Gewerbegebiet Südwest, wo derzeit etwa 600 Menschen arbeiten sollen, sind es nur 15 Kilometer bis zum Flughafen. Vom Areal in Rödgen aus fallen ebenfalls nur 17 Kilometer Fahrt bis zum Flughafen an.

Anzeige

Private Angebote

Auf dem Stadtgebiet wurden auch eine Reihe von privaten Industrie- und Gewerbegebieten entwickelt. Die Gewerbegebiete „ Delitzsch-Ost – Am Stadtforst“, „ Gewerbepark Delitzsch – Benndorf“, „Industrie- und Gewerbegebiet Ziehwerk Delitzsch“ und der „ Gewerbepark An der Leipziger Chaussee“ sind weiter in Bewegung. Am Stadtforst wurden etwa 12 Hektar Fläche entwickelt, nur noch rund 23 000 Quadratmeter sollen frei sein.

Weitere LVZ+ Artikel

Von Christine Jacob