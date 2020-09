Delitzsch Nord heizt jetzt effizienter – für Ost gibt es Pläne

Delitzsch

In Hunderten Wohnungen im Delitzscher Norden wird es jetzt mit weniger Kohlendioxidausstoß, also weniger Umweltbelastung, warm. Denn zum einen haben die Stadtwerke Delitzsch (SWD) ihr Blockheizkraftwerk hochgerüstet. Zum anderen konnten sie circa 400 Wohnungen an ihr Fernwärmenetz anschließen.

Logistische Herausforderung

„Das war logistisch nicht einfach, besonders auch für unsere Mieter“, stellt Anette Bialas, Geschäftsführerin der Wohnungsbaugenossenschaft „Aufbau” (WBG), die allein 364 Wohnungen umrüstete, fest. Denn für den konkreten Anschlusstag mussten Bewohner jeweils eines Aufganges zu Hause sein oder ihre Wohnungen auf andere Art zugänglich machen. Die alten Gasthermen, mit denen bisher geheizt wurde, wurden dann jeweils in einem Zug gegen die Wärmetauscher-Stationen ausgetauscht.

Anzeige

Heißes Wasser sofort

Beide Anlagen nehmen etwa den Platz eines Hängeschrankes ein. Die Küchen mussten also nicht dafür umgebaut werden. Teils stehen nun noch von der WBG beauftragte Tapezier- oder Fliesenarbeiten an, um wieder den Alltagszustand herzustellen, so Bialas. „Ich habe bisher im Wesentlichen positive Rückmeldungen. Viele waren schon mal begeistert, dass sofort beim Aufdrehen des Wasserhahns warmes Wasser kommt.“ Das konnten die alten Gasthermen nicht so schnell. In den kommenden Tagen wird sich nun sicher auch die Heizung vermehrt bewähren.

Weitere LVZ+ Artikel

900000 Euro investiert

900 000 Euro hat die Genossenschaft in die Umrüstung investiert. Die Gasthermen waren 25 bis 30 Jahre alt, mussten erneuert werden. Die Fernwärme wurde als die wirtschaftlichste Lösung berechnet.

Effizientere Heizzentrale

Und auch das Heizwerk wurde effizienter: Einer der drei 12-Zylinder-Großmotoren der SWD-Blockheizkraftwerkanlage, die bereits 2400 Wohnungen versorgt, bekam eine grundlegende Überarbeitung. Das Ziel: Erhöhung des Wirkungsgrades. „Energieeffizienz lohnt sich: Denn die sauberste und günstigste Energie ist die, die gar nicht erst verbraucht wird“, zitiert SWD-Geschäftsführer Robert Greb das Bundesenergieministerium.

Tuning am Heizwerk

Das Tuning am Blockheizkraftwerk umfasste unter anderem technisch verbesserte Zylinder, das optimierte Motormanagement und elektronisch gesteuerte Hocheffizienzpumpen. Auch ein zusätzlicher Wärmeübertrager kam dazu, so dass selbst die Abgaswärme noch besser ausgenutzt wird. Alle diese Arbeiten konnten im laufenden Betrieb stattfinden. Die Versorgung lief wie gewohnt.

Pläne für Delitzsch Ost

Im kommenden Jahr will die Delitzscher Wohnungsbaugenossenschaft auch die Erneuerungen der Heizungen in ihrem Bestand fortsetzen. Circa 400 Wohnungen im Delitzscher Osten haben den selben Bedarf wie die im Norden. Derzeit laufen die Verhandlungen mit den Anbietern, so die WBG-Geschäftsführerin. Fernwärmenetz ist dort nicht verfügbar. Die Einzelheizungen soll es aber nicht mehr geben. Es wird auf Heizkessel für jeweils ein ganzes Haus gesetzt.

Von Heike Liesaus