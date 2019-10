Delitzsch: OBM muss Konzept fürs Bürgerhaus vorlegen

Delitzsch

Die Stadtverwaltung Delitzsch muss bis zum 19. Dezember ein Konzept zur Fortführung des Bürgerhauses vorlegen. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen. Das Gremium folgt damit einem Antrag der CDU-Fraktion. Eine durch die SPD eingebrachte Ergänzung fiel dagegen bei den Ratsmitgliedern durch.

Kaum Ausweichorte

Was war geschehen? Der bisherige private Pächter des Bürgerhauses an der Securiusstraße lässt den Vertrag nach 15 Jahren Ende Februar des kommenden Jahres auslaufen. Trotz mehrfacher Ausschreibungen hat bisher kein Interessent Verhandlungen mit der Stadt, in deren Eigentum das Gebäude steht, aufgenommen. Auch ein Verkauf steht im Raum. Seit Bekanntwerden der Situation befürchten Veranstalter und Vereine, im Jahr 2020 mit ihren geplanten Terminen alleine dazustehen. Jugendweihe, Auftritte der Nordlichter, Wohltätigkeitsveranstaltungen und Podiumsdiskussionen wie mit Gregor Gysi, die Treffen von Vereinen und Verbänden wie dem Nabu, oder Einschulungsfeiern fanden bisher im Bürgerhaus statt. Alternativen gibt es in der Stadt nicht wirklich.

Ein im September eingebrachter Antrag der Delitzscher CDU – unterschrieben vom Fraktionsvorsitzenden Mathias Plath – soll nun dabei helfen, den Betrieb fortzuführen. Konkret wird darin von Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) gefordert, ein Konzept zur Fortführung der öffentlichen Nutzung des Hauses vorzulegen und dessen „kulturelle Nutzung“ zu gewährleisten.

Zwischenstand soll im November präsentiert werden

Der SPD-Fraktion reichte das nicht weit genug. Bisher sage der Antrag nur, dass die Verwaltung „ihre Arbeit“ machen soll, merkte Rüdiger Kleinke an und forderte, kleinteiliger zu werden. Unter anderem müsse die Stadtverwaltung alle Chancen und Risiken bewerten, die Höhe ihrer Zuschüsse überdenken und alle möglichen Bewirtschaftungsformen in die Betrachtung einbeziehen. Anders als der ursprüngliche Antrag wurde die Ergänzung durch den Rat mehrheitlich abgelehnt.

Die Stadtverwaltung und der Oberbürgermeister sind nun dazu aufgefordert, das Konzept in der letzten Sitzung des Jahres, am 19. Dezember, vorzustellen. Zur kommenden Zusammenkunft am 28. November soll bereits eine aktuelle Darstellung des bis dahin erstellten Teils erfolgen.

Von Mathias Schönknecht