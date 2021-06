Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Ohne Test in Bibliothek, Museum und Tiergarten

Die Stadt Delitzsch rechnet damit, dass ihre Freizeiteinrichtungen ab Mittwoch ohne Testnachweis besucht werden können. Abhängig ist das von der Entwicklung der Inzidenzwerte im Landkreis Nordsachsen. Eine Terminbuchung ist vorerst bei der Bibliothek Alte Lateinschule, dem Museum Barockschloss Delitzsch und dem Delitzscher Tiergarten weiterhin erforderlich. Und es gibt nach wie vor einige weitere Beschränkungen:

Bibliothek Alte Lateinschule (BAL): Terminbuchung per E-Mail an stadtbibliothek@delitzsch.de oder per Telefon 034202 67-180. Maximal zehn Personen gleichzeitig dürfen sich in der BAL aufhalten. Gäste müssen eines der bereitgestellten Körbchen für die Medienausleihe benutzen. Eine Mund-Nase-Bedeckung ist zu tragen und das Abstandsgebot ist zu beachten.

Museum Barockschloss Delitzsch und Tourist-Information: Terminbuchung per E-Mail an tourist-info@delitzsch.de oder per Telefon 034202 6-237. Maximal 20 Personen gleichzeitig dürfen sich im Museum aufhalten. Es gelten die Pflicht die Mund-Nase-Bedeckung zu tragen und das Abstandsgebot.

Tiergarten: Terminbuchung über die Website www.tiergarten-delitzsch.com unter der Rubrik Online-Terminbuchung. Im Kassenbereich muss die Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. Das Abstandsgebot ist überall zu beachten.

Probezeit bei der Feuerwehr

Wer bei der Freiwilligen Feuerwehr in Delitzsch und den Ortsteilen anfangen will, muss jetzt mit einer Probezeit leben. So ist es in der neuen Feuerwehrsatzung geregelt, die der Stadtrat kürzlich abgesegnet hat. So gibt es jetzt eine neunmonatige Probezeit für neue Kameradinnen und Kameraden. Dies dient dazu, dass beide Seiten sehen können, ob man wirklich für den Feuerwehrdienst geeignet ist, der körperlich, aber auch psychisch einiges (ab)verlangt. In den neun Monaten soll eine Auflösung des Dienstverhältnisses für ungeeignete Bewerber durch einen Widerrufsvorbehalt der Aufnahmeentscheidung erleichtert werden. Bei erfolgreicher Lehrgangsteilnahme ist aber auch eine Probezeitverkürzung auf sechs Monate möglich. Die Voraussetzungen für eine Aufnahme bleiben neben der charakterlichen Eignung die Vollendung des 16. Lebensjahres, die Erfüllung der gesundheitlichen Anforderungen, die Bereitschaft zur Aus-und Fortbildung sowie die Bereitschaft, den Feuerwehrdienst unabhängig von Geschlecht, Abstammung, Hautfarbe, Herkunft, Glauben, sozialer Stellung oder sexueller Identität von in Not geratenen Personen sowie von anderen Feuerwehrangehörigen auszuüben.

Heiligbrunnen wird saniert

Am Heiligbrunnen im Delitzscher Stadtpark haben Probebohrungen stattgefunden. Der Bergbausanierer LMBV hat den Vernässungsschaden am Brunnen anerkannt. Das Denkmal soll saniert werden. Ziel ist es, den Brunnen nach historischem Vorbild herzustellen. Der Heiligbrunnen hatte einst ein natürliches Wasserbecken, dieses fiel mit dem Kohletagebau trocken. Es wurde ein künstliches aus Beton gebaut, das nun mit dem Wiederanstieg des Grundwassers unter Druck geraten und gebrochen ist. Stadtrat Jörg Bornack (Grüne) mahnte an, auf Frösche und Kröten zu achten. Er befürchtet, dass diese durch die Arbeiten zu Schaden gekommen sein könnten.

Delitzscher Schwimmkurs ausgebucht

Die Plätze im Schwimmkurs, der von der Delitzscher Gruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) organisiert wurde, waren schnell ausgebucht. Inzwischen gibt es bereits eine Warteliste. Die Zahl der Bewerber würde reichen, einen weiteren Kurs zu füllen. Ob er stattfindet, ist unklar. Das hängt auch von personellen Fragen ab. Denn er wird von ehrenamtlichen Kräften gehalten. Da das Elberitzbad Delitzsch derzeit nicht zur Verfügung steht, wird ins zehn Kilometer entfernte Roitzsch ausgewichen.

Nachbarschaftstreff mit Sommerangebot

Noch bis zum 19. Juni ruft das Soziokulturelle Zentrum Delitzsch (SKZ) unter dem Motto „Gemeinsam stark – ein Zeichen für die Nachbarschaft in Delitzsch-Nord“ auf, individuell gestaltete Schmunzelsteine ins Haus „Mittendrin“ am Kosebruchweg 14 zu bringen. Das sind möglichst rundliche Steine, die mit haltbarer Farbe kreativ gestaltet werden. Sie werden dann am 19. Juni zusammen mit kreativ gestalteten Gehwegplatten zu einem Mosaikweg um die Hochbeete gesetzt.

Von lvz