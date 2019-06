Delitzsch

Eltern künftiger Abc-Schützen an der Grundschule im Delitzscher Osten sind in Sorge. Es sind nicht ausreichend Hortplätze vorhanden. Viele der Plätze seien schon an Kindergarten-Kinder vergeben, die bereits die nahe Kita des Trägers Awo besuchen und an die Schule wechseln werden. Nun befürchten etliche Eltern, dass ihre Kinder nicht betreut werden können.

Stadt kennt das Problem erst seit Kurzem

Der Stadt ist das Problem seit etwa zwei Wochen bekannt, so Bürgermeister Schöne (parteilos) im Rahmen der Bürgerfragestunde im Stadtrat. Und es stellt sich etwas anders dar als den Eltern bislang bekannt: Der freie Träger habe der Verwaltung gemeldet, dass er wegen Personalknappheit der Hortbetreuung nicht vollumfänglich nachkommen kann. Grundsätzlich dürfe der freie Träger über die Vergabe der Plätze frei entscheiden.

Lösung wird gesucht

Die Stadt bemüht sich, gemeinsam mit der Awo zu einer Lösung zu kommen. Man hoffe, dass noch Personal gefunden werden kann, um die Lücken abzudecken. Alternativ kann die Stadt Hortkapazitäten im Delitzscher Norden zur Verfügung stellen. Man sei dann bemüht, eine Lösung zu finden, bei der sich die Awo um den Transport der Kinder von Schule zu Hort kümmert und nicht die Eltern.

Der neue Hort an der Grundschule Ost mit Platz für 100 Kinder ist erst seit dem laufenden Schuljahr in Betrieb, 1,3 Millionen der insgesamt 1,8 Millionen Euro Baukosten sind Eigenmittel der Stadt.

Von cj